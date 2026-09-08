Анфиса Рябинница 9 сентября: как собрать ягоды-обереги, защитить дом от бед и сохранить достаток, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 сентября отмечается день Анфисы Рябинницы, или день Двух Пименов. Это имя закрепилось за праздником не случайно. В это время в русских деревнях начинали снимать рябину с кустов, а её яркие гроздья считались не просто украшением осени, но и оберегом от болезней, голода и злых духов. Православная церковь в эту дату чтит память преподобных Пимена Великого, Пимена Палестинского и мученицы Анфисы Новой. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Анфисы Рябинницы — яркий пример переплетения древних славянских верований и христианских традиций. Для наших предков рябина была священным деревом. Её почитали как защитницу от злых сил, символ семейного счастья и достатка. К 9 сентября ягоды наливались соком, и люди отправлялись с особыми обрядами собирать урожай, благодарили дерево и просили защиты.
С приходом православия этот день приобрёл новый смысл. Православная церковь в эту дату вспоминает мученицу Анфису Новую, которая жила в первые века христианства. За смелое исповедание веры во Христа во время гонений она была подвергнута пыткам и казнена — по преданию, её утопили в колодце, облачив во власяное рубище. Подробностей о её жизни сохранилось немного, но память о подвиге святой живёт в веках.
Также 9 сентября чтят память двух преподобных Пименов. Пимен Великий родился в Египте в IV веке, в юности покинул дом и ушёл в пустыню. Его обитель не раз разрушали, но он находил силы восстанавливать её. Святой прожил 110 лет и оставил после себя сборник мудрых наставлений.
Пимен Палестинский вёл жизнь отшельника в VI веке. Он нёс на себе бремя юношеского греха — не спас человека от нападения собак — и всю жизнь боялся подобной смерти. Предчувствие сбылось, в конце VI века его нашли растерзанным дикими животными.
Сегодня верующие в молитвах к этим святым просят о терпении, душевном покое, укреплении веры и прекращении семейных раздоров.
Традиции дняК 9 сентября крестьяне заканчивали основные полевые работы. Последние картофелины были выкопаны, капуста — заквашена, а ржаные снопы — сложены в сусеки. Но день Анфисы Рябинницы — не просто время подведения итогов. Это ещё и особый обрядовый момент, когда нужно не только собрать урожай, но и правильно завершить годовой цикл, чтобы не навредить будущему плодородию.
С самого утра хозяйки выходили в сады и огороды, чтобы собрать рябину. Делали это с особым благоговением: перед тем как срывать гроздья, говорили заговор: «Рябина-матушка, дай силушку, дай здоровьица, дай зимой тепла, а летом — урожая». Ягоды не просто сушили — их раскладывали на чистой ткани в сухом месте, чтобы «не забрать у них силу». Часть рябины оставляли на кустах — для птиц, ведь считалось, что если позаботиться о пернатых, те отплатят добром и не тронут весной посевы.
В этот день обязательно варили рябиновый кисель. Говорили, что он «запечатывает» урожай, защищает от пропажи и порчи. Кисель подавали всей семье, а первую ложку выносили за порог — как дань духу дома. Также в ход шли рябиновые венки — их вешали над дверью, чтобы отвадить хворь и нечистую силу. Особенно тщательно украшали ими избы, где жили больные или новорождённые.
Не менее важным делом было посещение церкви. В храмах служили молебен святой Анфисе, и женщины приносили с собой веточки рябины, прося благословения на зиму. После службы эти веточки вешали над иконами в доме — как оберег. Считалось, что святая мученица особенно слышит молитвы в этот день и помогает тем, кто искренне к ней обращается.
Крестьяне завершали ремонт инвентаря: приводили в порядок плуги, затачивали серпы и восстанавливали телеги. Кроме того, было принято наводить порядок в доме, считалось, что вместе с мусором уходит и весь негатив.
Народные запретыС днём Анфисы Рябинницы связано немало строгих запретов:
- Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи, а деньги могли не вернуться вовсе;
- Запрещено поднимать вещи на перекрёстках — считалось, что с ними можно прихватить чужую беду или порчу;
- Нельзя направно ломать ветки рябины — дерево-оберег может отомстить обидчику болезнью или неудачей;
- Не следует отправляться в дальнюю дорогу — путь будет трудным и может закончиться несчастьем;
- Запрещено совершать крупные покупки — они быстро испортятся и не принесут пользы;
- Не рекомендуется свататься и играть свадьбы — такой брак считался недолгим и несчастливым.
Приметы
- Ягоды рябины созрели рано и висят плотными гроздьями — к тёплой осени;
- Гром 9 сентября сулит долгую и тёплую осень;
- Много желудей на дубе — к суровой зиме;
- Высокий и неспешный полёт журавлей — к тёплой осени; быстрый и низкий — к скорой непогоде;
- Утренний иней на рябине — к суровой зиме;
- Если после полудня пошёл дождь — осень будет дождливой, но без сильных ветров.