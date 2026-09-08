08 сентября 2026, 09:15

Фото: iStock/ petrovval

Согласно народному календарю, 9 сентября отмечается день Анфисы Рябинницы, или день Двух Пименов. Это имя закрепилось за праздником не случайно. В это время в русских деревнях начинали снимать рябину с кустов, а её яркие гроздья считались не просто украшением осени, но и оберегом от болезней, голода и злых духов. Православная церковь в эту дату чтит память преподобных Пимена Великого, Пимена Палестинского и мученицы Анфисы Новой. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ SomeMeans

Традиции дня

Фото: iStock/ Piotr Krzeslak

Народные запреты

Фото: iStock/ Andrei Metelev

Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи, а деньги могли не вернуться вовсе;

— это, по поверьям, могло привести к разорению семьи, а деньги могли не вернуться вовсе; Запрещено поднимать вещи на перекрёстках — считалось, что с ними можно прихватить чужую беду или порчу;

— считалось, что с ними можно прихватить чужую беду или порчу; Нельзя направно ломать ветки рябины — дерево-оберег может отомстить обидчику болезнью или неудачей;

— дерево-оберег может отомстить обидчику болезнью или неудачей; Не следует отправляться в дальнюю дорогу — путь будет трудным и может закончиться несчастьем;

— путь будет трудным и может закончиться несчастьем; Запрещено совершать крупные покупки — они быстро испортятся и не принесут пользы;

— они быстро испортятся и не принесут пользы; Не рекомендуется свататься и играть свадьбы — такой брак считался недолгим и несчастливым.

Приметы