IT-эксперт назвал признаки опасной неисправности смартфона

08 октября 2026, 14:11

Вздувшийся аккумулятор повышает риск взрыва смартфона

Фото: istockphoto / dikushin

Вздувшийся аккумулятор повышает риск взрыва смартфона, заявил NEWS.ru главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. По его словам, если экран или задняя крышка начали отходить от корпуса, пользоваться устройством нельзя.





Главная опасность связана с литий-ионной батареей. При повреждении, заводском браке, сильном износе или перегреве может начаться тепловой разгон, который приводит к сильному нагреву и повреждению корпуса. Одним из наиболее заметных признаков вздутия аккумулятора становится отхождение экрана или задней крышки от корпуса. В такой ситуации эксперт советует выключить смартфон и отнести его в сервис.



Отдельный риск связан с механическими повреждениями. После серьезного удара стоит следить за появлением нагрева, вздутия или резкого ухудшения автономности.



Проблемы могут возникнуть и после некачественного ремонта, особенно если вместо нормального аккумулятора установили дешевую батарею неизвестного происхождения. Зыков также рекомендует не использовать поврежденные зарядные устройства, разъемы и сомнительные блоки питания.

«При этом обычный нагрев смартфона сам по себе еще не говорит, что он сейчас загорится. Смотреть нужно именно на ненормальное поведение устройства», — добавил Зыков.