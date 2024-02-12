Назван опасный симптом гаджетомании

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Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что одним из самых опасных симптомов гаджетомании является тревожность.
Кроме того, она сравнила гаджетоманию с наркоманией и алкоголизмом.
Другими симптомами являются сердцебиение, потливость, немеют ноги, иногда у человека может проявляться дезориентация в пространстве при запущенной форме зависимости.
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«Это и есть самая настоящая болезнь, как наркомания, курение, алкоголизм. Здесь практически те же самые симптомы, самый основной из них — это тревожность. Человек сразу впадает в тревожное состояние, так как он лишился практически части тела. Смартфон — это продолжение нас, то есть мы раздвинули границы наших возможностей с помощью смартфонов, потому что они закрывают очень много потребностей», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Абравитова.
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