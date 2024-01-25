Психолог Силина заявила об опасности сверхконтроля успеваемости ребёнка

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поблагодарила за работу участников Молодёжного совета при подмосковном омбудсмене. Она отметила, что ребята работают меньше года, но уже добились значимых результатов, сообщили в пресс-службе Фаевской.