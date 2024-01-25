Психолог Силина заявила об опасности сверхконтроля успеваемости ребёнка

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Кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса Ольга Силина заявила, что не стоит усиленно контролировать успеваемость ребёнка, поскольку это может препятствовать взрослению человека.
Она пояснила, что контроль должен быть сбалансированным и дозированным.
В этой связи эксперт рекомендовала при возникновении сложностей в учёбе поддерживать ребёнка и направлять его.
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«Строгий надзор за успеваемостью студента может способствовать отказу от взросления и самостоятельности. Вместо контроля родителям стоит попробовать другую тактику: интересоваться время от времени общим состоянием ребёнка, узнавать, как дела и что нового, нравится ли обучение», — поделилась в беседе с Газета.ру Силина.
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