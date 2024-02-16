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Психолог Шувалова раскрыла опасность номофобии

Психолог Шувалова: У номофобов высока вероятность панических атак
16 февраля 2024, 17:11
Фото: istockphoto.com/Marina Demidiuk

Фото: istockphoto.com/Marina Demidiuk

Старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова заявила, что номофобия — страх расставания со смартфоном или его повреждением — может сопровождаться паническими атаками и стрессовыми расстройствами.
«У человека, страдающего номофобией, высока вероятность риска возникновения панических атак и острого стрессового расстройства не только при потере или поломке смартфона, но также и в ситуациях, когда смартфон просто забыт дома», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Шувалова.

Для того, чтобы преодолеть этот страх эксперт рекомендовала принять тот факт, что смартфон не даст вам чувство безопасности, а также проводить хотя бы по несколько минут в день без техники.


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#психолог
#эксперт
#смартфон
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Строительная готовность школы на 825 учеников в Домодедове приблизилась к 40%
16 февраля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят в жилом комплексе «Домодедово парк» на Высотной улице в Домодедове, строительная готовность объекта составляет почти 40%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте ведётся устройство фасада, отделка подвальной части постройки и отделка технических помещений. Кроме того, рабочие настраивают вентиляционную систему и монтируют витражи», — отмечается в сообщении.

Согласно проекту, площадь школы составит более 16,2 тыс. квадратных метров. В здании разместят кабинеты для младших и средних классов, лаборатории, столовую с кухней, актовый зал, два спортзала и библиотечно-информационный центр, а также различные служебные и административные помещения.

Школу планируется открыть к 1 сентября текущего года.

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#домодедово
#строительство
#школа
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В приёмную кандидата Путина поступили предложения от жителей шести округов Подмосковья
16 февраля 2024, 16:47

Фото: РИШ

Ещё несколько предложений поступило от жителей Московской области в общественную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба регионального избирательного штаба.
Жительница Можайского округа Галина Аксёнова предложила заморозить начисления процентов по кредиту на время кредитных каникул, а также создать сеть государственных автолавок для обеспечения товарами первой необходимости жителей отдалённых населённых пунктов.

Александр Приданников из Красногорска предложил создать социально-психологические центры помощи для участников СВО и их семей. А Юлия Гусева из Рузы предложила ввести квоты для детей участников СВО при поступлении в средние специальные учебные заведения — по аналогии с уже действующими квотами для поступления в вузы.

Предложение ввести новые способы уведомления владельцев незаконных построек внёс житель Наро-Фоминского округа Алексей Черняев. Он пояснил, что сейчас сложности с доставкой уведомлений препятствуют освобождению незаконно занятых земель, которые можно было бы использовать под общественные нужды или благоустройство.

«Нужно упростить уведомление владельцев – через госуслуги, можно через сайт гражданского, арбитражного суда. Взять это за основу как презумпцию уведомления владельца этих незаконных построек», — пояснил Черняев.

Жители Власихи выдвинули предложение увеличить ежемесячные выплаты подмосковным ветеранам труда, а Ольга Лащева из Одинцова предложила меры по повышению доходной части бюджета.

«Все инициативы, полученные через приёмную в Красногорске, мы передадим в Центральную общественную приёмную, где они будут рассмотрены и, возможно, лягут в основу программы кандидата», – отметила руководитель подмосковной общественной приёмной кандидата в президенты РФ Владимира Путина Екатерина Артемова.

Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.

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#красногорск
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Путин посетил «Завод роботов» в Челябинске и пообщался с рабочими
16 февраля 2024, 15:42

Фото: сайт Кремля

В рамках рабочей поездки на Урал президент России Владимир Путин посетил «Завод роботов», который был создан на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Об этом говорится на сайте Кремля.
Глава государства осмотрел предприятие, ознакомился с выставкой импортозамещённых компонентов промышленных роботов и увидел образцы гражданской продукции.

В ходе визита Путин также пообщался с работниками. По его словам, Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, однако и сама может развивать эти технологии сама, такие возможности есть, и страна будет это делать.

Он также отметил, что люди рабочих специальностей должны получать более качественную профессиональную подготовку, в том числе ученики колледжей и техникумов.

Путин 15 февраля 2024 года отправился с рабочей поездкой в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле глава государства посетил предприятие «Уралвагонзавод». Президенту показали производство бронированной военной техники. Владимир Путин пообщался с рабочими предприятия. Кроме этого, в планах президента было посещение нового цеха, где делают трансмиссии.


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#россия
#газ
#предприятие
#нефть
#технологии
#ученики
#люди
#путин
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Россиянам рассказали о правилах подбора подарков к 23 Февраля
Специалиста по подбору подарков Власова: Важно учитывать возраст и интересы
16 февраля 2024, 15:41

Фото: istockphoto.com/g-stockstudio

Специалист по подбору подарков Ангелина Власова рекомендовала при выборе подарка к 23 Февраля ориентироваться на возраст, степень родства, интересы, а также ментальные и культурные особенности поздравляемого.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что важно, чтобы подарок был уместен и не обидел человека. Так, молодому человеку или мужу можно подарить ужин в любимом ресторане, билеты на концерт любимой группы, а также гаджет или технику. Коллеге уместно презентовать термокружку, плед или набор деликатесов, например.

А опрос «Авито Работы» показал, что 34% опрошенных собираются работать во время праздников 23 февраля и 8 марта. При этом, 12% респондентов заявили, что будут работать только 23 Февраля, а 3% — только 8 Марта.

«Ещё 20% собираются трудиться в оба праздника. 10% ещё не знают свой график на праздничные дни, а 27% россиян говорят, что не будут работать», — приводит RT текст исследования.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что основными причинами опозданий на работу россияне назвали непредвиденные обстоятельства, а также транспорт и дорога.

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#работа
#опрос
#россияне
#подарок
#праздник
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Социальным паспортом обзавелись уже 330 тысяч жителей Подмосковья
16 февраля 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития

Электронный паспорт льготника скачали около 330 тысяч жителей Московской области. Такими данными поделилась министр социального развития региона Людмила Болатаева.

На сегодня электронный паспорт льготника скачали порядка 330 тысяч человек. Такой паспорт всегда под рукой и подтвердит ваше право на льготы. Проект реализуется с прошлого года по поручению губернатора. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь всё удобно, в телефоне», – поделилась Болатаева.

Паспорт доступен в личном кабинете регионального портала Госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел». При авторизации пользователь увидит уведомление о получении цифрового паспорта льготника.

В цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.

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#подмосковье
#минсоцразвития мо
#социальная помощь
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Волынец предложила убрать рекламы средств для улучшения потенции в дневное время
16 февраля 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/Денис Безобразов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить транслировать днём.
По её мнению, время трансляции надо сдвинуть такую рекламу на поздний вечерний и ночной период — после 23:00.

Такие меры объясняются «общественным беспокойством» по поводу защиты детей от нежелательного контента.

«Предлагаю сдвинуть время размещения рекламы данного типа на поздний вечерний и ночной период — после 23:00, когда у экранов телевизоров будет целевая аудитория, для которой предназначены препараты данного вида», — приводит RT текст обращения Волынец на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что искусственный интеллект может использоваться в приложениях для знакомств для исключения в дейтинг-приложениях сомнительных персон.

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#меры
#препараты
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В Подмосковье очистили от снега и льда около 15 тысяч км дорог
16 февраля 2024, 14:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Последствия мощного снегопада, накрывшего столичный регион в минувшие сутки, ликвидируют дорожные службы Московской области, в настоящее время очищено от снега и обработано противогололёдными материалами около 15 тысяч километров региональных трасс и муниципальных улиц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Для обеспечения безопасного проезда на муниципальных и региональных был проведён очередной цикл очистки от снега с последующей противогололёдной обработкой. Было очищено порядка 15 тыс. км дорог», — говорится в сообщении.
В работах участвуют около 1,3 тыс. дорожных рабочих, задействовано более 1,4 тысячи спецмашин.

Водителей просят с пониманием относиться к работам по уборке снега и не оставлять машину там, где она может помешать работам.

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#снег
#уборка
#дорогимо
#московская область
#подмосковье
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ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где скончался Навальный*
16 февраля 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направит комиссию в исправительную колонию, где 16 февраля скончался политик Алексей Навальный*.
«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

Официальная причина смерти политика пока что не озвучена.

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#фсин
#смерть
#проверка
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В Кремле прокомментировали смерть Навального*
Песков: Путину доложили о смерти Навального*
16 февраля 2024, 14:38

Фото: kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путин доложили о смерти Алексея Навального*, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением. Это уже каких-то не требуется поручений, потому что уже на этот счет уже есть свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — заявил Песков.

Он также сообщил, что президенту доложили о смерти политика.

16 февраля в в УФСИН ЯНАО рассказали о смерти Навального*. По информации ведомства, он потерял сознание после прогулки. Навальному* вызвали скорую помощь, однако, спасти жизнь заключённого медики не смогли.

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Причиной смерти Навального* стал оторвавшийся тромб

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#дмитрий песков
#владимир путин
#смерть
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