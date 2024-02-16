Психолог Шувалова раскрыла опасность номофобии

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«У человека, страдающего номофобией, высока вероятность риска возникновения панических атак и острого стрессового расстройства не только при потере или поломке смартфона, но также и в ситуациях, когда смартфон просто забыт дома», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Шувалова.
Для того, чтобы преодолеть этот страх эксперт рекомендовала принять тот факт, что смартфон не даст вам чувство безопасности, а также проводить хотя бы по несколько минут в день без техники.
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