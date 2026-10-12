Психолог призвала выяснить причину интереса детей к косметике

12 октября 2026, 08:35

Психолог Бодрягина: ребенку можно краситься, если за этим желанием стоит игра и любопытство

Фото: iStock/FabrikaCr

Интерес ребенка к макияжу не несет угрозы, если он связан с игрой, экспериментами и любопытством, рассказала клинический психолог Клиники доктора Исаева Мария Бодрягина. Насторожиться стоит в случае, когда косметика становится способом соответствовать навязанным стандартам внешности.