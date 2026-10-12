Психолог призвала выяснить причину интереса детей к косметике
Интерес ребенка к макияжу не несет угрозы, если он связан с игрой, экспериментами и любопытством, рассказала клинический психолог Клиники доктора Исаева Мария Бодрягина. Насторожиться стоит в случае, когда косметика становится способом соответствовать навязанным стандартам внешности.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист обратила внимание на феномен Sephora kids. Так называют детей и подростков поколения Альфа в возрасте от 7 до 14 лет, увлеченных средствами для ухода, декоративной косметикой и бьюти-брендами. В соцсетях они публикуют ролики с покупками, обзорами продуктов и собственными ритуалами ухода.
По мнению Бодрягиной, главная проблема связана не с самими баночками и макияжем. Ребенок слишком рано сталкивается с визуальными моделями взрослой жизни. Блогеры, реклама и короткие видео транслируют образ, где внешность превращается в важную часть самооценки.
Тревожным сигналом станет постоянное сравнение себя с другими, переживания из-за черт лица и уверенность, что без косметики невозможно выглядеть привлекательно. Родителям психолог посоветовала спокойно обсудить с ребенком его желание краситься: спросить, какие образы ему нравятся и откуда возникло стремление выглядеть именно так.
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