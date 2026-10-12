Минздрав назвал продукты для поддержания иммунитета осенью

12 октября 2026, 02:51

Минздрав рекомендовал включать больше белка в осенний рацион

Фото: iStock/piotr_malczyk

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в беседе с журналистами дала рекомендации по составлению сбалансированного рациона в осенний период. По её словам, для поддержания иммунитета важно, чтобы организм получал достаточно белка, витаминов и минералов.