Минздрав назвал продукты для поддержания иммунитета осенью
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в беседе с журналистами дала рекомендации по составлению сбалансированного рациона в осенний период. По её словам, для поддержания иммунитета важно, чтобы организм получал достаточно белка, витаминов и минералов.
В ежедневный рацион эксперт советует включать продукты, богатые белком: рыбу, птицу, бобовые, а также овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Взрослым рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. При этом допустимо использовать замороженные варианты — главное, чтобы в них не было добавленного сахара и большого количества соли.
Осенью, отметила Дроздова, удобно строить меню на основе сезонных продуктов — например, капусты, моркови, тыквы и яблок. Их можно дополнять замороженными овощами и ягодами. Для сбалансированного питания полезно заранее продумать несколько вариантов блюд на завтрак, обед и ужин, добавлять к основным приёмам пищи овощные гарниры, а для перекусов выбирать фрукты.
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