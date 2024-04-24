Психолог Раменского комплексного центра вышла в финал кейс-чемпионата

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Психолог отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 Комплексного центра «Раменский» Екатерина Залогина в составе команды «Психея-UNO» стала финалисткой психологического кейс-чемпионата «MITHRAS», который организует факультет психологии МГУ им. Ломоносова, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В команде нам нужно было решить настоящие кейсы из различных областей психологии, которые требовали не только знаний, но и творческого подхода, способности неординарно мыслить. И, конечно, эффективного взаимодействия в группе», — рассказала Екатерина Залогина.Команда «Психея-UNO» успешно прошла два отборочных тура чемпионата и попала в финал.
Всего в психологическом кейс-чемпионате в этом году приняли участие 130 команд из разных регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.
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