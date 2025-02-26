Психолог рассказала, почему нельзя применять физическую силу при воспитании детей

Кулинаров из Китая и Индии хотят пригласить в Казань для участия в турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова среди стран исламского мира. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.