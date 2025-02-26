Психолог рассказала, почему нельзя применять физическую силу при воспитании детей

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Психолог Майя Голубева объяснила, почему физические воздействия в воспитании ребенка оказывают негативное влияние на психику и развитие подрастающего поколения.
«Физическое влияние – это не способ воспитания, а крик о бессилии и некомпетентности родителя. Оно не учит правильному поведению, а только наносит ребенку психологическую травму», – заявила Голубева в беседе с ИА RuNews24.ru.
По ее словам, физическое насилие формирует у ребенка агрессивное поведение, которую они проявляют по отношению к сверстникам, так как уверены, что именно кулаки являются действенным способом решения проблемы.
Также специалист пояснила, что ребенок при агрессивном воспитании начинает бояться родителей, испытывает депрессию и другие психические проблемы, часто имеет проблемы в учебе и общении с окружающими. Кроме того, дети, к которым применяли насилие, будут также агрессивно воспитывать и своих детей.
Так, Голубева посоветовала спокойно объяснять ребенку его ошибки, хвалить, любить и поддерживать.
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