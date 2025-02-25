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Психолог раскрыла, с чем может быть связано затянувшееся одиночество

Психолог Винокурова: одиночество может быть из-за трансформации личности
Фото: iStock/wombatzaa

Фото: iStock/wombatzaa

За последние годы количество одиноких людей сильно выросло. Некоторые считают это своей большой проблемой, которую решить самостоятельно не получается.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» рассказала, что одиночество может быть связано с периодом трансформации.

«В период трансформации, действительно, бывает так, что мы теряем старый круг друзей, увлечений, ценностей, а новый еще не нашелся. И это нормально. И главный секретик — в понимании человека», — пояснила эксперт.

По ее словам, человек, у которого одиночество является нормой, будет оправдывать свое состояние тем, что никому нельзя доверять.

«Там будет, например, много объяснений, что все люди недостаточно умные, что много предателей, что никому никогда не покажет себя истинного. Такие решения бывают, если с детства сталкиваются с жестокостью мира, которую они не смогли прожить, потому что у них не было достойной поддержки», — сказала эксперт.

Он добавила, что это может быть «механизм обесценивания» или «психологическая роль жертвы».

«Даже в период трансформации есть вера в то, что найдутся новые люди. Нет боязни контакта. Человек находится один, но знает, что придет время и возможность», — объяснила психолог.

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Жителей Подмосковья пригласили стать амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»
25 февраля 2025, 14:34

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Всероссийский образовательный проект для блогеров «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в преддверии пятого сезона открывает конкурсный набор креативных авторов контента, которые станут амбассадорам проекта, сообщает пресс-служба «ТопБЛОГа».
К участию приглашаются авторы из всех российских регионов, включая Московскую область.

«Для того, чтобы стать официальным представителем проекта «ТопБЛОГ», нужно подать онлайн-заявку до 11 марта включительно», — отмечается в сообщении.
Амбассадорами «ТопБЛОГа» могут стать одарённые авторы, создающие полезный контент. Условия отбора — возраст старше 18 лет и активный блог с не менее 5 тыс. подписчиков в одной из соцсетей, разрешённой на территории Российской Федерации.

Подробная информация о «ТопБЛОГе» размещена на официальном сайте проекта.

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#проект
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#россия
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ЦППК размещает QR-коды для обратной связи с пассажирами
25 февраля 2025, 13:43

Фото: istockphoto.com/vchal

Стикеры с QR-кодами для получения обратной связи от пассажиров размещает на объектах железнодорожной инфраструктуры Центральная пригородная пассажирская компания, сообщает пресс-служба ЦППК.
«С помощью QR-кодов пассажиры смогут сообщать о состоянии оборудования для оформления и валидации билетов на ж/д станциях. Каждый QR-код уникален, в нём содержится информация о том, где именно установлено оборудование, а также тип оборудования и его индивидуальный номер», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы оставить сообщение, пассажиру нужно отсканировать QR-код и выбрать из предложенного списка в чём именно состоит проблема. Виртуальный консультант сохранит обращение и даст рекомендацию по выходу из ситуации, когда то или иное оборудование на станции вышло из строя.

Первые QR-коды размещены на платформах станции Кусково — на валидаторах, билетных автоматах и терминалах предварительных проездных документов ЦППК. Весной такие стикеры появятся также на станциях Салтыковская, Никольское и Кучино.

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#железная дорога
#цппк
#московская область
#москва
#подмосковье
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Психолог раскрыла неожиданную причину одиночества среди молодых людей
Психолог Винокурова: одиночество среди молодых людей связано с историей
25 февраля 2025, 13:18

Фото: iStock/Tunatura

За последние годы количество одиноких людей сильно выросло. Американские ученые провели исследование, подтверждающее, что число одиночек по всему миру растет.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о том, что вокруг неподходящие люди, часто является заблуждением.

«Я часто слышу, что один меня предал, со вторым невозможна глубина. И где же вообще находить друзей или тем более романтические отношения, если даже на простом бытовом уровне не с кем быть в качественном контакте? Но правда состоит в том, что, безусловно, часть людей не готова к глубине — это надо признать, понять и принять. Но есть та часть, которая готова. И тогда вопрос к самому человеку: сможешь ли ты проявить уязвимость и быть действительно близким?» — поделилась эксперт.

Также, по мнению психолога, важно осознавать, что вы сможете правильно вести себя в конфликте, в обсуждениях и спорах, потому что близость — это не только про позитивные эмоции.

«Также может быть выбор быть одиноким. Это игровая модель поведения, когда вы играете жертву и получаете какую-то вторичную выгоду. Например, вас жалеют или не требуют ответственности в некоторых вопросах», — пояснила психолог.

По ее словам, люди меньше знакомятся и заводят новое общение, потому что у них есть определенные внутренние сценарии или нет конкретной социальной модели.

«Это связано с нашей историей, потому что поколение молодых людей, родившись после 90-х, не получило опыта как такого коллективного общения: в песочнице, во дворах… Поэтому они сейчас превратились во взрослых ребят и не знают, как подойти и заговорить», — объяснила Винокурова.

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#психолог
#жизнь
#отношения
#люди
#эмоции
#выбор
#любовь
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Зимин* вновь оказался под угрозой проверок из-за финансирования оппозиции
25 февраля 2025, 12:26

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы вновь могут заняться обвиняемым в мошенничестве Борисом Зиминым*, теперь из-за финансирования оппозиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных экспертов.
По данным издания, хакеры слили в Сеть личную переписку Зимина* из электронной почты, из которой следует, что предприниматель, публично отказавшийся финансировать Фонд борьбы с коррупцией**, продолжал это делать до весны прошлого года.

Кроме того, Зимин дал работу в одном из своих бизнес-проектов брату Алексея Навального*** и сообщил о своем намерении содержать российских оппозиционеров, после того, как это отказалось делать Агентство США по международному развитию (USAID). На сегодняшний день, по данным RT, бизнес Зимина* работает в убыток, а состояние уменьшается.

Зимина* в России заочно арестовали в 2023 году по уголовному делу о мошенничестве с акциями Belka Car на сумму 567 млн рублей. Сам же предприниматель назвал это дело «политическим».

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Стала известна настоящая причина смерти Навального****

Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального***

* Юрлица и организации, признанные иностранными агентами.
** «Фонд борьбы с коррупцией» (Anti-Corruption Foundation International) включён в реестр иностранных агентов 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России решением Мосгорсуда от 09.06.2021.
**** Включен в список террористов и экстремистов.
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#жизнь
#фонд
#интервью
#хакеры
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Диетолог предупредила, чем опасно переедание блинов в масленичную неделю
Диетолог Дианова: переедание блинов приведет к панкреатиту
25 февраля 2025, 11:42

Фото: iStock/Pretti

Масленичная неделя — одна из любимых у россиян. Главным блюдом на завтрак, обед и ужин становятся блины. Однако диетологи предупреждают, что при избытке они могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда здоровью.

«Вы можете съесть их как на завтрак, так на обед или на ужин. Для мужчин — три штуки, для женщин достаточно двух. С учетом того, что там будет полезная начинка из фруктов или белка», — сказала диетолог.

По ее словам, если в масленичную неделю питаться только блинами, то можно заработать панкреатит и проблемы с поджелудочной.

«Ну, делаем все разнообразно. Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели, и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырём и серьёзным последствиям», — предупредила эксперт.

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#врач
#диетолог
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#блины
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