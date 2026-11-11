Роза Сабитова раскрыла страшное влияние новой GTA на семьи
Сваха Роза Сябитова допустила, что чрезмерное увлечение мужчин видеоиграми, включая новую GTA, может ухудшить семейные отношения и ударить по бюджету.
В беседе с изданием «Абзац» Сябитова заявила, что игровая зависимость по силе влияния на пару сопоставима с алкоголизмом или наркоманией.
«Все уже давно решили, что компьютерные игры, если увлечение ими чрезмерно, стоят на уровне вредных привычек — алкоголизма, наркомании и добавившегося сейчас шопоголизма. Я не знаю ни одной нормальной жены, которая бы разрешила супругу тратить деньги в ущерб семейному бюджету, когда ребёнок не поедет отдыхать или не купишь школьные принадлежности и предметы первой необходимости», — отметила Роза Раифовна.Сваха сообщила, что компьютерный досуг не создаёт угрозы для брака, только когда оба супруга разделяют это хобби в свободное от работы время и строго контролируют траты. Сябитова добавила: каждый человек имеет право сам распоряжаться своими деньгами и временем, если это не забирается у семьи и не вызывает сложностей.