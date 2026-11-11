Роза Сабитова раскрыла страшное влияние новой GTA на семьи

11 ноября 2026, 17:18

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Сваха Роза Сябитова допустила, что чрезмерное увлечение мужчин видеоиграми, включая новую GTA, может ухудшить семейные отношения и ударить по бюджету.





В беседе с изданием «Абзац» Сябитова заявила, что игровая зависимость по силе влияния на пару сопоставима с алкоголизмом или наркоманией.

«Все уже давно решили, что компьютерные игры, если увлечение ими чрезмерно, стоят на уровне вредных привычек — алкоголизма, наркомании и добавившегося сейчас шопоголизма. Я не знаю ни одной нормальной жены, которая бы разрешила супругу тратить деньги в ущерб семейному бюджету, когда ребёнок не поедет отдыхать или не купишь школьные принадлежности и предметы первой необходимости», — отметила Роза Раифовна.