Психолог раскрыл, почему взрослые мужчины заглядываются на молодых женщин

Фото: iStock/Olga Shefer
Часто мужчины в возрасте начинают строить отношения с молодыми девушками, а порой и вовсе ради них уходят из семьи. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, почему так происходит.
По его словам, многие женщины после 30 лет начинают осознавать, что перестают быть привлекательными для мужчин, которые в свою очередь начинают засматриваться на более молодых представительниц прекрасного пола.
Также есть мужчины, которые хотят самореализоваться за счет секса и почувствовать себя половыми гигантами. В момент близости с девушкой мужчины в возрасте убеждены, что они ещё интересны юным особам.
Кроме того, взрослые мужчины заводят отношения с молодыми девушками по причине синдрома спасателя. Для этого они выбирают спутницу из плохой семьи, испытывающую финансовые трудности или даже ту, которая занимается проституцией.
При этом некоторые мужчины открыто признаются, что с молодой любовницей чувствуют себя на 20 лет моложе, заключил Лунюшин.
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«Вторая причина, особенно у состоятельных мужчин, которые добились в материальном плане многого, — это повышение самооценки. Они состоят в отношениях с молодыми женщинами, чтобы в мужском кругу хвастаться друг перед другом. Но сейчас в некоторых кругах молодые девушки этим пользуются, иногда манипулируют мужчинами в материальном плане и не только», — рассказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Также есть мужчины, которые хотят самореализоваться за счет секса и почувствовать себя половыми гигантами. В момент близости с девушкой мужчины в возрасте убеждены, что они ещё интересны юным особам.
Кроме того, взрослые мужчины заводят отношения с молодыми девушками по причине синдрома спасателя. Для этого они выбирают спутницу из плохой семьи, испытывающую финансовые трудности или даже ту, которая занимается проституцией.
При этом некоторые мужчины открыто признаются, что с молодой любовницей чувствуют себя на 20 лет моложе, заключил Лунюшин.
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Элина Позднякова