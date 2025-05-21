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Психолог предупредила об опасности «цифровой деменции»

Фото: iStock/dikushin

Фото: iStock/dikushin

Регулярное использование смартфонов ухудшает память и приводит к «цифровой деменции». Об этом рассказала клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова.
«Смартфон сегодня — продолжение нашей руки и мозга. Мы не думаем, а ищем, не вспоминаем, а «гуглим». Из-за этого страдают мыслительные процессы», — объяснила Колобова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, зона мозга, отвечающая за запоминание, работает меньше, когда человек не пользуется собственной памятью, а ищет информацию в Сети. В этом случае навык удержания данных даже на короткий срок начинает теряться, предупредила психолог.

Она также отметила, что постоянные переключения внимания на уведомления в телефоне переутомляют фронтальную кору головного мозга, что может привести к учащающимся потерям контроля. Колобова подчеркнула, что в особой группе риска находится молодежь.

В свою очередь врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова назвала в беседе с «Известиями» овощи, которые могут защитить от типичной деменции.

Эксперт заявила, что картофель, приготовленный в мундире или запеченный с кожурой, является очень полезным для мозга.

«Крахмал помогает поддерживать уровень сахара в крови, а калий улучшает кровообращение и снижает давление, что благотворно влияет на работу сосудов головного мозга», — пояснила специалист.

Шелобанова добавила, что все виды капусты богаты мощными антиоксидантами, которые защищают нейроны от повреждений, а холин улучшает передачу сигналов между нервными клетками.

Врач также посоветовала регулярно употреблять тыкву и ее семечки для эластичности сосудов, бобовые — для синтеза нейротрансмиттеров, базилик, шпинат и рукколу.

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Диетолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде
Диетолог Соломатина: чай каркаде полезно пить при похудении
21 мая 2025, 15:07

Фото: iStock/mescioglu

Чай каркаде содержит в себе витамин С и большое количество антиоксидантов, которые оказывают благоприятное действие на сосуды. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
«Каркаде принято пить для профилактики атеросклероза и улучшения состояния сосудов и капилляров. Помимо этого, напиток понижает уровень холестерина в крови за счет антиоксидантной активности, благоприятно воздействует на печень — она начинает продуцировать нормальный холестерин», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

По словам специалиста, напиток способен ускорить метаболические процессы, а также улучшить желчеотток и лимфоотток. Каркаде обладает мочегонным действием, поэтому его хорошо пить во время похудения. Соломатина добавила, что этот чай в целом помогает очистить организм и укрепить иммунитет.

В свою очередь «Москве 24» Соломатина рассказала о полезных свойствах сельдерея. Он оказывает благотворное влияние на пищеварение, а также помогает избавиться от отеков. По её словам, сельдерей содержит много клетчатки, которая устраняет чувство голода.

«Еще в сельдерее много эфирных масел и органических кислот, оказывающих легкое раздражающее действие на ЖКТ. Это усиливает выработку пищеварительных ферментов, которая ухудшается с возрастом», — добавила специалист.

Помимо этого, в сельдерее есть антиоксиданты: апигенин и кверцетин. Последний улучшает обменные процессы, а также капиллярное кровообращение и оказывает положительное влияние на состояние бронхолегочной системы.

Диетолог посоветовала в день съедать 1–2 палочки сельдерея. Однако стоит помнить, что этот продукт может вызвать аллергию.

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Косметолог назвала продукты, которые помогают замедлить старение
Косметолог Майгурова: ягоды, зеленые овощи и орехи помогают замедлить старение
20 мая 2025, 18:12

Фото: iStock/Arx0nt

Правильное питание может помочь замедлить процессы старения. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Виолетта Майгурова.
«Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи», — рассказала Майгурова «Газете.Ru».

Кроме того, замедлить старение можно с помощью зеленых овощей: шпината, капусты и брокколи, а также орехов, которые насыщают организм витамином E. Также стоит ввести в свой рацион черные бобы и нут, темный шоколад с высоким содержанием какао.

Полезны для молодости кожи зеленый чай, травяные чаи и кофе. Однако последним злоупотреблять не стоит, заключила Майгурова.

При этом фрукты рекомендуется употреблять с 10:00 до 17:00-17:30. В это время они перевариваются быстро, а организм корректно усваивает глюкозу, пишет Общественная Служба Новостей.

По данным издания, фрукты делятся на три категории: кислые (цитрусовые и ягоды), сладкие (бананы, манго, абрикос) и нейтральные (ананас, виноград, яблоки).

Оказывается, что фрукты разных категорий не стоит есть одновременно, так как это со временем может привести к гастриту, язве желудка или аллергии.

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Нутрициолог рассказал, какие продукты стоит включить в рацион в стрессовый период
Нутрициолог Пристанский: мясо и субпродукты следует употреблять во время стресса
20 мая 2025, 16:56

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Май — время ЕГЭ и вступительных экзаменов, начало сессий, выпускники и студенты переживают нелёгкий период и пребывают в стрессе.
Чтобы снизить уровень кортизола (гормона стресса), следует в рацион включить продукты, богатые магнием, который хорошо усваивается с витамином B6, содержащимся в большом количестве в красном мясе и субпродуктах. Об этом «Радио 1» рассказал диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.
«Магний <…> помогает лучше проходить электрическому импульсу в нашем мозге от рецепторов, сама нейромышечная связь у нас протекает более активно. Соответственно, и функция сердечно-сосудистой системы у нас всегда будет достаточно ровная. Дополнительно — это сохранение такой более спокойной функции работы мозга, то есть у нас фактически не возникают вспышки электрического тока между сигналами, и, соответственно, мы чувствуем себя чуть более ровно. Но магний в этом случае очень хорошо сочетается с витамином B6. Он содержится в красном мясе и субпродуктах», — пояснил эксперт.
Он отметил, что кроме магния, справиться со стрессом поможет L-теанин — одна из аминокислот.
«Вы почувствуете себя спокойнее и несколько позитивнее. L-теанин, к сожалению, из продуктов нам не употребить, то есть нужно, например, есть щавель в огромном количестве, но тем не менее в добавках нужной дозировки присутствует и стоит относительно недорого», — добавил Пристанский.
Нутрициолог также развеял миф о том, что шоколад и другие сладкие продукты «дают» энергию, которую в большом количестве тратит мозг, например, во время подготовки к экзаменам и сдачи проектов.

Хорошим антистрессом являются и недолгие прогулки, утверждает Пристанский.
«Наш мозг не может фокусироваться на одной задаче более двух часов. Самый оптимальный вариант — это находиться под тяжёлой нагрузкой полтора часа, затем делать лёгкую прогулку, на 5—10 минут, а следом у нас идёт период внедрения в новую задачу или в старую. <…> То есть соблюдая определённые циклы, мы не будем находиться в постоянном стрессовом состоянии, потому что у нас запускается мышечная помпа: когда мы ходим, кровь активно циркулирует, мы получаем нужные питательные вещества и так далее», — объяснил эксперт.
По его словам, в стрессовых ситуациях не стоит отказываться от приёмов пищи, ведь еда имеет не только физиологический, но и психологический фактор: когда мы едим что-то вкусное, в нашем организме вырабатывается эндорфин — гормон счастья, а это помогает расслабиться.

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Названы лекарства, которые нельзя смешивать с кофе
Врач Уртенова: антидепрессанты и анальгетики нельзя принимать вместе с кофе
20 мая 2025, 15:27

Фото: iStock/Farion_O

Кофе несовместим с некоторыми лекарствами, поскольку он может усилить побочные действия или снизить эффективность. Об этом предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова.
По словам специалиста, с кофе нельзя принимать антибиотики-фторхинолоны. Они замедляют выведение кофеина из организма. Кроме того, могут проявиться побочные эффекты в виде дрожи, бессонницы или нервозности. Кроме того, с кофе не совместимы противозачаточные препараты.

«Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — отметила Уртенова в беседе с «Газетой.Ru».

Она также предупредила, что вместе с кофе не стоит принимать антидепрессанты и психотропные препараты, железо, лекарства от диабета и бета-блокаторы.

В свою очередь врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина предупредила в разговоре с «Москвой 24», что кофе из автомата может привести к заражению тяжелой формой пневмонии, пищевому отравлению и аллергии.

«Если автомат неправильно или нерегулярно чистят, в нем могут накапливаться в том числе плесень и грибки. Они способны вызывать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Также в грязном оборудовании может завестись кишечная палочка, провоцирующая пищевое отравление и диарею», — пояснила Миркискина.

А бактерии легионеллы могут вызвать тяжелую форму пневмонии, добавила врач. Она призвала не пить кофе из аппарата с видимыми загрязнениями.

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Превращают в яд: стало известно, как бытовые фильтры очищают воду
SHOT ПРОВЕРКА: не все бытовые фильтры качественно очищают воду
20 мая 2025, 13:15

Фото: iStock/Mikhail Sedov

Журналисты проекта SHOT ПРОВЕРКА выяснили, насколько хорошо проточные бытовые фильтры очищают воду и могут ли сохранять её полезные свойства.
В новом выпуске проекта ведущие пропустили водопроводную воду через фильтры «Гейзер», «Барьер», «Аквафор», Electrolux и «Прио» и сравнили результат. Оказалось, что не во всех случаях вода осталась полезной после фильтрации.

Отмечается, что регулярное употребление фильтрованной воды может нести определённые риски для здоровья. В такой жидкости содержится недостаточное число минералов, кальция и магния, что может негативно отразиться на работе сердца, и привести к быстрой утомляемости, мышечным спазмам и вызвать другие проблемы.

Доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьёва Пироговского университета Наталья Шеина отметила, что в фильтрованной воде сильно снижено количество железа.

«Мы можем отметить, что во всех пробах практически снижено железо. Если человек пьёт эту воду длительное время, у него с вероятностью развиваются железодефицитная анемия, нарушение сердечно-сосудистой системы, слабость, одышка», — пояснила Шеина.

В свою очередь старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Кондрев посоветовал отстаивать воду, тогда, по его словам, она не будет приносить вред здоровью.

«Если мы пьём вот такую воду, зубы будут становиться более рыхлыми. Буквально на каждом водомате есть небольшое количество бактерий, дрожжевых грибов, пыли и так далее. Поскольку это проходные места, там всегда будет небольшое количество микробов. Когда вы открываете кран, пропустите буквально 50–100 мл воды, а потом набирайте это всё», — отметил Кондрев.

А вот кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов и вовсе считает, что некоторые фильтры превращают воду в яд.

«Они её реально ухудшили и превратили в медленный яд. Пить на постоянке такое нельзя ни в коем случае, иначе прощайте почки и сердце», — подчеркнул специалист.

Ведущие проекта SHOT ПРОВЕРКА предупредили, что перед покупкой необходимо тщательно изучить, с какими примесями могут справиться фильтры, так как они не являются универсальными.

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