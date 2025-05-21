Психолог предупредила об опасности «цифровой деменции»

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Регулярное использование смартфонов ухудшает память и приводит к «цифровой деменции». Об этом рассказала клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова.
«Смартфон сегодня — продолжение нашей руки и мозга. Мы не думаем, а ищем, не вспоминаем, а «гуглим». Из-за этого страдают мыслительные процессы», — объяснила Колобова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, зона мозга, отвечающая за запоминание, работает меньше, когда человек не пользуется собственной памятью, а ищет информацию в Сети. В этом случае навык удержания данных даже на короткий срок начинает теряться, предупредила психолог.
Она также отметила, что постоянные переключения внимания на уведомления в телефоне переутомляют фронтальную кору головного мозга, что может привести к учащающимся потерям контроля. Колобова подчеркнула, что в особой группе риска находится молодежь.
В свою очередь врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова назвала в беседе с «Известиями» овощи, которые могут защитить от типичной деменции.
Эксперт заявила, что картофель, приготовленный в мундире или запеченный с кожурой, является очень полезным для мозга.
«Крахмал помогает поддерживать уровень сахара в крови, а калий улучшает кровообращение и снижает давление, что благотворно влияет на работу сосудов головного мозга», — пояснила специалист.
Шелобанова добавила, что все виды капусты богаты мощными антиоксидантами, которые защищают нейроны от повреждений, а холин улучшает передачу сигналов между нервными клетками.
Врач также посоветовала регулярно употреблять тыкву и ее семечки для эластичности сосудов, бобовые — для синтеза нейротрансмиттеров, базилик, шпинат и рукколу.
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Элина Позднякова