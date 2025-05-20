«Снять маску экспертности»: психолог рассказала, как помочь школьнику с выбором профессии

В 2025 году Москва примет у себя международный песенный конкурс «Интервидение» — проект с глубокими историческими корнями. Его истоки уходят в 1960-е. Сегодня конкурс возвращается как альтернатива «Евровидению». Уже десятки стран выразили желание принять участие. Где именно и в какие даты пройдет «Интервидение», какие страны примут участие в конкурсе и кто будет представлять Россию, расскажет «Радио 1».