«Снять маску экспертности»: психолог рассказала, как помочь школьнику с выбором профессии

Фото: iStock/Miljan Živković
Ответить на вопрос о том, с чего начать профессиональный путь, выпускнику школы порой сложно, и, конечно, он обращается за помощью к родителям.
В беседе с «Радио 1» кандидат психологических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС) Кристина Иваненко заявила, что родителям не стоит занимать позицию эксперта, человека, умудрённого опытом, а стать для своего ребёнка наставником, который вместе с ним будет искать пути решения проблемы.
Выбор человека может измениться со временем, он пробует, ищет своё предназначение — такую установку следует принять родителям, чтобы стать союзником для своего чада, считает эксперт.
Психолог дала советы, как справиться со стрессом во время экзамена
Россиянам рассказали, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь
Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям
«Мне кажется, первое и главное — это снимать маску экспертности. Говорить о том, что я всё знаю, я знаю эту жизнь, мой опыт, — это когнитивная ошибка. Наш личный опыт, какой бы он ни был — успешный или неуспешный, он не говорит о том, что повторится тот же самый путь. <…> В разговорах про профориентацию говорить честно, что я не знаю, как лучше, давай изучать, давай смотреть, из какой специальности можно вырулить, если какие-то новые сферы», — пояснила эксперт.Она добавила, что сейчас в открытом доступе есть много исследований о том, какие профессии будут востребованы в ближайшие 15 лет, истории людей, как они добились успеха в своей стезе или какие трудности им пришлось преодолеть — всё это следует изучать родителям вмести с их детьми.
Выбор человека может измениться со временем, он пробует, ищет своё предназначение — такую установку следует принять родителям, чтобы стать союзником для своего чада, считает эксперт.
«Лучше давать право выбора, транслировать детям то, что мы создаем себя каждый день, это твои выборы, и мне очень любопытно, как они у тебя будут получаться, я с тобой, я тебя поддерживаю в любом, и я любуюсь этим, и если что, приходи спрашивать», — советует собеседница «Радио 1».По словам психолога, сейчас в мире сложилась «ситуация высокой турбулентности»: всё быстро меняется, и за этими метаморфозами нужно успевать. Иваненко утверждает, что модель «выучился на инженера и работаешь по этой специальности всю жизнь» разрушается, человеку приходится менять свой карьерный путь, чтобы не отставать от реальной жизни.
«Весь мир сейчас приходит немножко к такой царско-сельско-пушкинской модели, когда образование базовое может быть достаточно широким, и потом человек каждые несколько лет себя в чём-то докручивает и меняет свою карьерную траекторию. <…> всех ждёт <…> обучение в течение всей жизни, когда всю жизнь мы что-то подкручиваем в себе, что-то меняем периодически. <…> Гибкость — наше всё, сейчас, к сожалению, без неё никуда», — заключила эксперт.Читайте также:
Психолог дала советы, как справиться со стрессом во время экзамена
Россиянам рассказали, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь
Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям
Анастасия Чубина