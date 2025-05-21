«Финансовые и психологические проблемы»: стало известно, зачем подростки продают невинность

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Девушки могут решаться на продажу девственности из-за психологических и финансовых проблем. Так считает клинический психолог Ольга Ромашина.
«В большинстве случаев на такой шаг идут из-за отсутствия эмоционального контакта — человек начинает вести беспорядочную половую жизнь или продает невинность, чтобы заглушить свою потребность во внимании», — рассказала Ромашина в беседе с «Постньюс».
При этом клинический психолог и автор Telegram-канала «Психолог пишет» Дарья Яушева уточнила, что девственность чаще всего продают подростки 14-18 лет. Делают они это из-за финансовой нужды. В группе риска обычно оказываются сироты, а также дети из неблагополучных семей.
«Существует еще ряд психологических проблем: ощущение отчуждения, диссоциации с телом, когда человек не чувствует, что его тело принадлежит ему, а значит, можно от него "отделиться" и продать», — пояснила эксперт.
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