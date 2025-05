«Финансовые и психологические проблемы»: стало известно, зачем подростки продают невинность

Что такое «культ спавна» и откуда взялся тренд

«Датский совет по цифровой ответственности провел анализ TikTok и контента на этой платформе. Результаты расследования показали, что существует контент, ориентированный на молодежную аудиторию, который демонстрирует и поощряет самоповреждение и подобные действия. Согласно Закону о цифровых услугах [ЕС], платформы обязаны принимать меры для сокращения такого контента, который может считаться незаконным», — указала Шальдемосе в своем обращении к ЕК.





Что делать, если ребенок попал под влияние «культа спавна»

«Культ спавна» — это игра, в которой участники имитируют секту и поклоняются «божеству по имени Спавн». Изначально это было просто шуткой, однако сейчас некоторые подростки начали причинять себе боль и вырезать на руках и ногах символы в виде солнца с восемью изогнутыми лучами в знак подчинения «богу Спавна».На «культ спавна» первой обратила внимание глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она поделилась рассказами школьников, которые выражали обеспокоенность по поводу опасных и пугающих видео в TikTok. Некоторые комментаторы на канале Мизулиной утверждают, что знают подростков, которые под влиянием «культа спавна» занимаются жертвоприношениями, убивая животных в ритуальных целях.На прошлой неделе Мизулина охарактеризовала этот тренд как «массовый рофл», который вышел из-под контроля и может представлять опасность для молодежи. Она также связала превращение этой странной игры в цифровую секту с действиями ЦИПСО Украины, которые якобы курируют группы участников фандома «культа спавна».Предполагается, что «культ спавна» возник среди фанатов Roblox — онлайн-платформы для создания персонажей и ролевых игр. Недавно на базе Roblox была запущена игра Forsaken (с англ. «забытый»), где игроки делятся на две группы: убийцы и «выживальщики». Суть игры заключается в том, что первые преследуют вторых с определенной целью.Каждый персонаж в Forsaken имеет свою историю, или лор. Одним из популярных персонажей является Two Time (с англ. «Два Раза»). Согласно внутренней легенде, описанной на Fandom, Two Time был адептом «культа спавна» — околорелигиозного сообщества, верившего в реинкарнацию и перерождение.Термин «спавн» в геймерском контексте обозначает место появления игрока в начале игры и также переводится как «зарождение» или «перерождение». По легенде игры, участники вымышленного культа верили, что смогут получить способность к перерождению, если принесут жертву богу Спавна. Персонаж Two Time совершил ритуальное убийство своего друга Лазура в качестве жертвоприношения. С тех пор, согласно правилам Forsaken, Two Time стал «выживальщиком», который может переродиться, если его поймает убийца. Лазур же стал одним из убийц, за которых могут играть пользователи Forsaken.Эта сюжетная линия вполне типична для игрового сообщества, однако в этот раз она неожиданно стала основой для жестоких игр и вовлечения подростков в опасные действия.Опасность «культа спавна» заключается в том, что подростки начали романтизировать жертвоприношение, совершенное Two Time, и копировать атрибутику «культа спавна». Например, восьмилучевые символы, которые молодые люди рисуют на себе (в основном на тыльной стороне ладони), можно увидеть на толстовке персонажа Two Time в игре Forsaken.Однако потом от довольно безобидного фандома «культа спавна» откололись подростки, которые стали заявлять о том, что собираются повторить путь Two Time. В Telegram появились небольшие закрытые группы на 400–700 участников с заданиями для тех, кто хочет доказать приверженность «культу спавна».В группах анонимные администраторы дают участникам «игры» задания, за выполнение которых присваиваются неформальные звания: от «биомусора» до участника, который прошел через «исправление» и встал на «путь к очищению». Задания даются жуткие — например, вырезать на коже псевдонимы кураторов с помощью канцелярского ножа.В 2023 году член Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе выразила обвинения в адрес социальной сети TikTok, утверждая, что платформа способствует распространению контента, пропагандирующего самоповреждение среди молодежи. В своем обращении к Еврокомиссии она интересуется, насколько такая практика соответствует Закону о цифровых услугах ЕС.В связи с этим она задала вопросы о том, как ЕК оценивает соответствие данной практики европейскому законодательству.Если ребенок оказался вовлечен в «культ», родителям рекомендуют начать открытый и доверительный диалог с ним. Обязательно стоит показать ребенка психологу, особенно если наблюдаются случаи самоповреждения. Важно не изолировать его, а предложить альтернативные способы самовыражения и общения.Квалифицированный психолог сможет оценить, насколько сильно «культ» влияет на ребенка, и разработает подходящую программу помощи, учитывая его поведение.