Психолог прокомментировала инициативу Милонова запретить бодипозитив в России

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В Государственной Думе заговорили о том, чтобы признать нежелательной на территории России идеологию бодипозитива.
Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения России направил депутат Виталий Милонов, по мнению которого бодипозитив пропагандирует среди россиян нездоровый образ жизни, отказ от спорта, дисциплины в питании. Еще одним минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к общепринятым стандартам красоты.
Психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» пояснила, что «бодипозитив» — это не идеология, а общественное движение за право комфортно ощущать себя в своём теле независимо от внешнего вида.
По ее словам, в любом движении должна быть середина, и «бодипозитив» как принятие своего тела — это хорошо, однако это не означает попустительское отношение к своему организму.
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Психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» пояснила, что «бодипозитив» — это не идеология, а общественное движение за право комфортно ощущать себя в своём теле независимо от внешнего вида.
«Первоначальная установка была про принятие себя, но это в противовес телесному перфекционизму — настройке на общепринятые стандарты красоты, которым зачастую нереально соответствовать. То есть этот «телесный перфекционизм» — социокультурная патология, на фоне которой развиваются в том числе различные заболевания, начиная от орторексии (приверженность к правильному питанию), а заканчивая чем-то плохим», — прокомментировала эксперт.
По ее словам, в любом движении должна быть середина, и «бодипозитив» как принятие своего тела — это хорошо, однако это не означает попустительское отношение к своему организму.
«Здесь уже затрагивается здоровье, и принятие себя не значит отсутствие действий и стремления к лучшему. Каждый человек должен отталкиваться от себя, и находить свою золотую середину», — заключила Лосева.
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Анастасия Бондарева