Опасный мукбанг: кому не стоит смотреть видео с поеданием пищи

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Мокпан или мукбанг — видео блогеров, на котором они едят пищу в большом количестве в течение долгой трансляции, — стал достаточно популярным контентом среди пользователей Интернета. О том, кто без последствий для своего ментального здоровья может смотреть данные видео, а кому стоит отказаться от них, рассказали «Радио 1» кандидат медицинских наук, психотерапевт Марат Сараев и директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
Казалось бы, безобидное содержание мокпана может оказывать негативное влияние на неокрепшую психику ребёнка, заявил Сараев.
По словам Смолярчук, мукбанг смотрят три категории людей: две имеют ментальные расстройства — это те, у кого есть садистические наклонности, и те, кто страдает расстройством пищевого поведения, третью группу составляют абсолютно психически здоровые люди, которые любят наблюдать за жизнью других.
На людей, имеющих садистические наклонности, такой контент оказывает благоприятное воздействие.
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«Такие видео провоцируют потребление большого количества пищи у человека, то есть раздражают, так скажем, центр потребления пищи. Соответственно, человеку хочется есть больше, чем нужно будет», — добавил психотерапевт.
По словам Смолярчук, мукбанг смотрят три категории людей: две имеют ментальные расстройства — это те, у кого есть садистические наклонности, и те, кто страдает расстройством пищевого поведения, третью группу составляют абсолютно психически здоровые люди, которые любят наблюдать за жизнью других.
На людей, имеющих садистические наклонности, такой контент оказывает благоприятное воздействие.
«Это категория людей, которым такие видео необходимо смотреть для того, чтобы проживать эти состояния внутри себя (агрессивное обращение, насильственные действия по отношению к другим), они связаны с гормональным отравлением, норадреналином и кортизолом. И таким людям эти видео для психики вполне экологичны», — пояснила Смолярчук.Через просмотр мокпана люди, страдающие булимией, анорексией и орторексией, пытаются справиться со своим недугом.
«Они присоединяются таким образом к этим поедателям, они проживают свои процессы, тяжёлые, деструктивные пищевые процессы», — сказала психоаналитик.Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, от чего зависит ментальное здоровье человека.
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Анастасия Ларина