Психолог предупредила об опасности переучивания левшей в детстве

Детей-левшей не стоит переучивать писать правой рукой, поскольку тогда они будут хуже развиваться. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова.



По её словам, у левшей головной мозг работает не так, как у правшей.

«Если ребенка намеренно переучивать, то мы увидим, что будет очень сильное торможение в головном мозге, медлительность будет нарастать, и такой ребенок будет хуже развиваться, хуже формироваться, мыслительные операции будут замедленные», — предупредила Наумова в беседе с «Газетой.Ru».

Она отметила, что переучивание отрицательно скажется на общем развитии ребёнка, его психике и самооценке.

Специалист посоветовала родителям левшей не заострять внимание на такой особенности. И всегда поддерживать ребёнка, ценить, хвалить и оберегать.

В свою очередь нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская рассказала «Москве 24», что игра на музыкальных инструментах и решение логических задачек помогут детям-левшам развить сильные качества.

«Это приведет к нарушению естественной моторики, за которую у левшей отвечает правое полушарие. В итоге ребенок начнет испытывать тревогу и раздражение, ведь ему все будет даваться сложнее. Это негативно отразится на каждодневном психологическом состоянии», — пояснила Петровская.

При этом нейропсихолог призвала решать с левшами различные логические задачи, которые помогут научиться креативно мыслить, играть на музыкальных инструментах, а главное — поддерживать ребенка и работать с его эмоциональным интеллектом.
Элина Позднякова

