Психолог предупредила об опасности переучивания левшей в детстве

13 августа 2025, 15:14

Психолог Наумова: переученный в детстве левша будет хуже развиваться

Фото: iStock/doble-d

Детей-левшей не стоит переучивать писать правой рукой, поскольку тогда они будут хуже развиваться. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова.





По её словам, у левшей головной мозг работает не так, как у правшей.





«Если ребенка намеренно переучивать, то мы увидим, что будет очень сильное торможение в головном мозге, медлительность будет нарастать, и такой ребенок будет хуже развиваться, хуже формироваться, мыслительные операции будут замедленные», — предупредила Наумова в беседе с «Газетой.Ru».

«Это приведет к нарушению естественной моторики, за которую у левшей отвечает правое полушарие. В итоге ребенок начнет испытывать тревогу и раздражение, ведь ему все будет даваться сложнее. Это негативно отразится на каждодневном психологическом состоянии», — пояснила Петровская.