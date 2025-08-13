Психолог предупредила об опасности переучивания левшей в детстве
Психолог Наумова: переученный в детстве левша будет хуже развиваться
Детей-левшей не стоит переучивать писать правой рукой, поскольку тогда они будут хуже развиваться. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова.
По её словам, у левшей головной мозг работает не так, как у правшей.
«Если ребенка намеренно переучивать, то мы увидим, что будет очень сильное торможение в головном мозге, медлительность будет нарастать, и такой ребенок будет хуже развиваться, хуже формироваться, мыслительные операции будут замедленные», — предупредила Наумова в беседе с «Газетой.Ru».
Она отметила, что переучивание отрицательно скажется на общем развитии ребёнка, его психике и самооценке.
Специалист посоветовала родителям левшей не заострять внимание на такой особенности. И всегда поддерживать ребёнка, ценить, хвалить и оберегать.
В свою очередь нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская рассказала «Москве 24», что игра на музыкальных инструментах и решение логических задачек помогут детям-левшам развить сильные качества.
«Это приведет к нарушению естественной моторики, за которую у левшей отвечает правое полушарие. В итоге ребенок начнет испытывать тревогу и раздражение, ведь ему все будет даваться сложнее. Это негативно отразится на каждодневном психологическом состоянии», — пояснила Петровская.
При этом нейропсихолог призвала решать с левшами различные логические задачи, которые помогут научиться креативно мыслить, играть на музыкальных инструментах, а главное — поддерживать ребенка и работать с его эмоциональным интеллектом.