Сексолог рассказала, как вычислить страстную девушку в спортзале
Сексолог Миллер: Страстная женщина может выбирать более интенсивные тренировки
Страстную женщину можно вычислить по интенсивной тренировке в спортзале. Так считает сексолог и психолог Александра Миллер.
Страстная женщина выглядит более уверенной, активно занимается и контактирует с окружающими, отметила эксперт.
«Она может выбирать более интенсивные тренировки и демонстрировать страсть к спорту. Однако не стоит забывать, что эта чрезмерная игривость может раздражать партнёра и вызывать приступы ревности, если завязать с такой девушкой отношения», — сказала Миллер в беседе с Life.ru.
Она также добавила, что игнорирование окружающих и пассивность в занятиях может указывать на низкую сексуальную активность женщины.
Тем не менее, по словам сексолога, внешние признаки часто не являются верным индикатором сексуальности, поскольку каждый человек уникален. Поэтому оценить кого-то по поведению в спортзале очень легкомысленно, заключила Миллер.