Сексолог рассказала, как вычислить страстную девушку в спортзале

13 августа 2025, 18:01

Сексолог Миллер: Страстная женщина может выбирать более интенсивные тренировки

Фото: iStock/Bojan89

Страстную женщину можно вычислить по интенсивной тренировке в спортзале. Так считает сексолог и психолог Александра Миллер.





Страстная женщина выглядит более уверенной, активно занимается и контактирует с окружающими, отметила эксперт.





«Она может выбирать более интенсивные тренировки и демонстрировать страсть к спорту. Однако не стоит забывать, что эта чрезмерная игривость может раздражать партнёра и вызывать приступы ревности, если завязать с такой девушкой отношения», — сказала Миллер в беседе с Life.ru.