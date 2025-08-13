Достижения.рф

Сексолог рассказала, как вычислить страстную девушку в спортзале

Сексолог Миллер: Страстная женщина может выбирать более интенсивные тренировки
Фото: iStock/Bojan89

Страстную женщину можно вычислить по интенсивной тренировке в спортзале. Так считает сексолог и психолог Александра Миллер.



Страстная женщина выглядит более уверенной, активно занимается и контактирует с окружающими, отметила эксперт.

«Она может выбирать более интенсивные тренировки и демонстрировать страсть к спорту. Однако не стоит забывать, что эта чрезмерная игривость может раздражать партнёра и вызывать приступы ревности, если завязать с такой девушкой отношения», — сказала Миллер в беседе с Life.ru.

Она также добавила, что игнорирование окружающих и пассивность в занятиях может указывать на низкую сексуальную активность женщины.

Тем не менее, по словам сексолога, внешние признаки часто не являются верным индикатором сексуальности, поскольку каждый человек уникален. Поэтому оценить кого-то по поведению в спортзале очень легкомысленно, заключила Миллер.
