Под Брянском полуторагодовалая девочка выпила капли для носа и попала в больницу
В Брянской области полуторагодовалая девочка выпила сосудосуживающие капли для носа и попала в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось 14 ноября в Жуковке. Малышка выпила лекарство, и её состояние резко ухудшилось. После случившегося ребёнка экстренно доставили в больницу.
Врачи поместили девочку в реанимационное отделение и начали наблюдать за её состоянием. Сейчас медики оценивают, как препарат повлиял на организм малышки. Отмечается, что капли такого рода сужают сосуды и снимают отёк слизистой носа, однако маленьким детям они могут навредить.
До этого сообщалось о девочке из Подмосковья, которая пять дней ходила со спонжем для макияжа в организме. Хирурги выполнили лапаротомию и извлекли инородное тело.
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