Специалист по долголетию раскрыл фактор, объединяющий всех людей старше 100 лет
Врач и эксперт по долголетию Мануэль де ла Пенья заявил, что людей старше 100 лет объединяет один фактор. Об этом пишет издание ABC.
Специалист считает, что позитивное отношение к жизни является ключом к долголетию. Он исследовал 350 людей старше 100 и 110 лет и не обнаружил среди них ни одного, кто бы постоянно терзал себя негативными мыслями, размышлял о прошлых ошибках или о том, чего не успел сделать.
Врач подчеркивает, что долгожители не зацикливаются на прошлом, а живут настоящим моментом. Де ла Пенья убежден, что многие методы лечения различных заболеваний должны быть направлены на обучение человека доброму мышлению. По его словам, чувство вины и другие отрицательные эмоции могут способствовать развитию дегенеративных процессов в организме.
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