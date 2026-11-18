18 ноября 2026, 14:58

Врач де ла Пенья назвал позитивный настрой ключом к долголетию

Фото: iStock/SeventyFour

Врач и эксперт по долголетию Мануэль де ла Пенья заявил, что людей старше 100 лет объединяет один фактор. Об этом пишет издание ABC.