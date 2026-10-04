Психолог раскрыла, что таит в себе привычка задавать неудобные вопросы
Психолог Абравитова: неудобные вопросы могут указывать на эгоизм
Психолог Марианна Абравитова рассказала о том, что постоянное стремление человека задавать окружающим неудобные вопросы может объясняться особенностями характера. При этом такое поведение способно указывать и на эгоизм.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявила, что в типологии людей есть категория «вопрошающих».
«Это такие люди, которые ставят под сомнение любые ожидания, пока они не поймут их обоснование. Их сила кроется в критическом мышлении, а слабость — в том, что они могут перегружать или раздражать окружающих желанием получить больше информации. Это не отклонение, а особенность характера, когнитивный стиль восприятия», — отметила психолог.По словам Абравитовой, за нетактичными вопросами может прятаться «эгоизм неуверенности» либо отсутствие сострадания. В первом случае о тревожных расстройствах речи не идёт, во втором — поведение даёт повод насторожиться. Если неудобные вопросы сопровождаются отсутствием эмпатии, а нарушения границ носят устойчивый характер, это может сигнализировать о нарциссизме.