Артролог рассказала, может ли хруст пальцами повредить суставы
Привычка специально хрустеть пальцами сама по себе не считается причиной разрушения суставов, если человек намеренно не провоцирует щелчки при наличии боли, воспаления или ограниченной подвижности. Об этом «Газете.Ru» сообщила артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова.
Согласно мнению специалиста, представление о том, что неприятный резкий хруст связан с износом суставов, является заблуждением. Звук возникает из-за движения газов в суставной жидкости, вызванного непривычным физическим воздействием.
Степанова акцентировала внимание на том, что важно обращать внимание не только на хруст, но и на сопутствующие симптомы. Если наряду со звуком появляются боль, отек, покраснение, чувство жара, выраженная утренняя скованность или ограничение движений, это может указывать на заболевание сустава, заключила врач.
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