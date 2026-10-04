Артролог рассказала, может ли хруст пальцами повредить суставы

04 октября 2026, 09:23

Врач Степанова: привычка хрустеть пальцами не повреждает суставы

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Привычка специально хрустеть пальцами сама по себе не считается причиной разрушения суставов, если человек намеренно не провоцирует щелчки при наличии боли, воспаления или ограниченной подвижности. Об этом «Газете.Ru» сообщила артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова.