Россиянам назвали продукты для поддержания здоровья сердца и сосудов

04 октября 2026, 08:49

Руководитель Махова: Гречка, яблоки и орехи поддерживают здоровье сердца

Фото: iStock/Foremniakowski

Руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что нужно включить в рацион, чтобы помочь работе сердечно-сосудистой системы.