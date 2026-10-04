Россиянам назвали продукты для поддержания здоровья сердца и сосудов
Руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что нужно включить в рацион, чтобы помочь работе сердечно-сосудистой системы.
Она подчеркнула, что гречка содержит важные питательные вещества. По ее словам, магний способствует расслаблению сердечной мышцы и стабилизации ритма сердца, рутин (витамин P) укрепляет стенки сосудов, а клетчатка помогает снижать уровень «плохого» холестерина, выводя его из организма.
Также специалист рекомендовала обратить внимание на яблоки, которые содержат пектин — растворимую клетчатку, способствующую выведению избыточного холестерина.
Кроме того, Махова отметила, что орехи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию полезных жиров и клетчатки, которые помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и снижать риск сердечных заболеваний. Важно выбирать орехи без добавок, таких как соль, сахар и глазурь, заключила она.
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