Психолог раскрыла, как общаться в родительских чатах без ссор и скандалов

04 сентября 2025, 10:19

Психолог Игонина: агрессоров в родительских чатах следует ставить на место

Фото: iStock/Tippapatt

В родительских чатах, которые активизировались с началом учебного года, некоторые не церемонятся с высказываниями и могут даже оскорблять и унижать собеседников. Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, как поставить агрессора на место.





При этом из-за подобного общения некоторые родители с заниженной самооценкой могут чувствовать себя неуверенно, предупредила специалист.





«Люди опасаются, не хотят вступать в конфликты. Они понимают, что даже самая безобидная фраза может стать причиной нападок на них. И они уже заранее предпочитают молчать, принимать то, с чем на самом деле не согласны», — отметила Игонина в разговоре с «Москвой 24».

«Важно знать, что в законодательстве появилась статья, по которой публичность оскорбления (в том числе оскорбление с помощью интернета) влечёт более суровое наказание, чем просто оскорбление. Данный факт требует доказательств того, что распространённые сведения направлены на то, чтобы умышленно унизить данного человека в глазах окружающих», — пояснил юрист.