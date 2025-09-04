Психолог раскрыла, как общаться в родительских чатах без ссор и скандалов
Психолог Игонина: агрессоров в родительских чатах следует ставить на место
В родительских чатах, которые активизировались с началом учебного года, некоторые не церемонятся с высказываниями и могут даже оскорблять и унижать собеседников. Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, как поставить агрессора на место.
При этом из-за подобного общения некоторые родители с заниженной самооценкой могут чувствовать себя неуверенно, предупредила специалист.
«Люди опасаются, не хотят вступать в конфликты. Они понимают, что даже самая безобидная фраза может стать причиной нападок на них. И они уже заранее предпочитают молчать, принимать то, с чем на самом деле не согласны», — отметила Игонина в разговоре с «Москвой 24».
Она добавила, что нападающих следует ставить на место. Им необходимо напомнить о цели общения и призвать к взаимоуважению. Бороться с провокатором психолог посоветовала группой. Однако Игонина призвала не вступать с ним в перепалку, поскольку это может ещё сильнее разозлить агрессора.
Тем временем адвокат МКА «Клишин и партнёры» Владимир Энтин рассказал RT, что за оскорбление в школьных чатах появилась административная ответственность.
«Важно знать, что в законодательстве появилась статья, по которой публичность оскорбления (в том числе оскорбление с помощью интернета) влечёт более суровое наказание, чем просто оскорбление. Данный факт требует доказательств того, что распространённые сведения направлены на то, чтобы умышленно унизить данного человека в глазах окружающих», — пояснил юрист.
По его словам, важно доказать факт оскорблений. За это виновнику могут назначить штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Энтин призвал уважительно относиться к собеседникам в родительских чатах и обсуждать только те вопросы, которые связаны со школой и обучением детей.