Как оградить подростка от зависимостей: советы подмосковного психолога

02 сентября 2025, 22:05

оригинал Фото: Istock /shironosov

Начало учебного года часто становится непростым для подростков, столкнувшихся с новыми социальными испытаниями. Например, сверстники могут попытаться вовлечь их в курение или употребление алкоголя.





Задача взрослых – помочь ребёнку научиться противостоять таким ситуациям. Рекомендации родителям подростков дали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере

«Покажите собственным поведением, что здоровый образ жизни – это норма. Если родители сами курят или злоупотребляют алкоголем, убедить подростка отказаться от вредных привычек будет сложно. Общайтесь с ребенком, интересуйтесь его жизнью, друзьями и увлечениями. Открытый диалог позволит вовремя заметить тревожные сигналы и поддержать сына или дочь в сложных ситуациях», – сказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

«Помогите подобрать подходящие аргументы и формулы отказа – например, «Спасибо, но мне это неинтересно». А ещё предложите подростку интересные занятия вне школы – спорт, кружки или творчество. Такие увлечения отвлекают от негативных влияний и помогают укрепить уверенность в себе», – подчеркнула врач.