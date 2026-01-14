Психолог раскрыла, как победить токсичного коллегу
Психолог Иншина: Токсичность — не диагноз человека, а показатель слабой системы
Токсичность в рабочем коллективе легко победить, создав для нее невыносимые условия — безупречный профессионализм и эмоциональную неуязвимость. Об этом рассказала клинический психолог, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.
По ее словам, токсичный коллега пытается истощать ресурсы других сотрудников. Важно стать для него неудобной мишенью, а не перевоспитывать такого человека.
«Перестаньте видеть в нём «проблему» и начните рассматривать как объект для холодного профайлинга. Что движет им: хроническая неуверенность, жажда контроля, некомпетентность, прикрываемая агрессией? Определив движущий мотив, вы лишаете его анонимности и силы», — посоветовала Иншина в разговоре с RuNews24.ru.
Она также призвала выстроить соответствующие границы и не оправдываться, используя в диалоге нейтральный тон. Иншина подчеркнула, что лучшей защитой от нападения является безупречный профессионализм.
Эксперт добавила, что токсичность — это вирус, проживающий в слабых системах, а холодный расчёт, документальная дисциплина и эмоциональная неуязвимость позволят создать среду, где этот вирус не сможет выжить.