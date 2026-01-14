Психолог раскрыла, как победить токсичного коллегу

14 января 2026, 18:34

Психолог Иншина: Токсичность — не диагноз человека, а показатель слабой системы

Фото: iStock/littlehenrabi

Токсичность в рабочем коллективе легко победить, создав для нее невыносимые условия — безупречный профессионализм и эмоциональную неуязвимость. Об этом рассказала клинический психолог, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.





По ее словам, токсичный коллега пытается истощать ресурсы других сотрудников. Важно стать для него неудобной мишенью, а не перевоспитывать такого человека.





«Перестаньте видеть в нём «проблему» и начните рассматривать как объект для холодного профайлинга. Что движет им: хроническая неуверенность, жажда контроля, некомпетентность, прикрываемая агрессией? Определив движущий мотив, вы лишаете его анонимности и силы», — посоветовала Иншина в разговоре с RuNews24.ru.