Российским школьникам разрешили использовать нейросети в учебе

02 октября 2026, 11:49

Работать с искусственным интеллектом рекомендовали учить с 5-го класса

Фото: istockphoto / KamiPhotos

Российским школьникам официально разрешили использовать нейросети в образовательных целях. Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, педагоги должны учить детей правильно формулировать запросы к искусственному интеллекту.





Об этом сообщает argumenti.ru со ссылкой «МИР 24». Использовать нейросети для учебы можно начиная с 5-го класса, при этом за такую помощь школьникам не должны ставить плохие оценки. ИИ может помогать готовиться к урокам и проверять задания, однако специалисты предупреждают, что бездумно списывать ответы не стоит.



Одиннадцатиклассник Егор Сковородников рассказал, что использует нейросеть при подготовке к ЕГЭ, особенно по физике и математике.



«Нейросеть очень плохо представляет химию, для нее это очень сложный предмет, и я тоже не особо силен в химии, она очень много ошибок допускает», — поделился Сковородников.