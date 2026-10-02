Российским школьникам разрешили использовать нейросети в учебе
Работать с искусственным интеллектом рекомендовали учить с 5-го класса
Российским школьникам официально разрешили использовать нейросети в образовательных целях. Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, педагоги должны учить детей правильно формулировать запросы к искусственному интеллекту.
Об этом сообщает argumenti.ru со ссылкой «МИР 24». Использовать нейросети для учебы можно начиная с 5-го класса, при этом за такую помощь школьникам не должны ставить плохие оценки. ИИ может помогать готовиться к урокам и проверять задания, однако специалисты предупреждают, что бездумно списывать ответы не стоит.
Одиннадцатиклассник Егор Сковородников рассказал, что использует нейросеть при подготовке к ЕГЭ, особенно по физике и математике.
«Нейросеть очень плохо представляет химию, для нее это очень сложный предмет, и я тоже не особо силен в химии, она очень много ошибок допускает», — поделился Сковородников.Нейросети применяют и педагоги. Например, учитель русского языка и литературы Александра Нюральская рассказала, что проверка одного сочинения вручную занимает около восьми минут, тогда как программа справляется примерно за две.
При этом учителя отмечают, что использование ИИ особенно удобно во время занятий. При выполнении домашних заданий школьникам проще выдать ответ нейросети за собственную работу.