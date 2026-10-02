Исследование показало, сколько россиян ежедневно пользуются ИИ
Исследование Ozon: нейросетями ежедневно пользуется каждый третий россиянин
Каждый третий россиянин, или 32% опрошенных, использует сервисы искусственного интеллекта как минимум один раз в день. Согласно исследованию Ozon, результаты которого есть в распоряжении RT, чаще всего ИИ применяют для повседневных задач и экономии времени, тогда как вопросы здоровья, финансов и личной жизни многие предпочитают решать без помощи новых технологий.
Среди участников опроса в возрасте от 18 до 25 лет ежедневных пользователей ИИ оказалось больше всего — 45%. Одним из основных преимуществ технологии респонденты назвали возможность быстрее справляться с различными задачами.
«Главным преимуществом технологии россияне считают экономию времени — её отметили 74% опрошенных. Среди других причин — возможность быстрее разбираться в новых темах (52%), принимать решения (49%) и чётче формулировать мысли (42%)», — подчёркивается в исследовании.
Кроме того, 34% участников опроса ценят искусственный интеллект за возможность получать персональные рекомендации. Еще 33% используют технологию при выборе товаров и услуг.
При этом готовность обращаться к ИИ заметно различается в зависимости от сферы. Значительная часть респондентов не считает технологию подходящим инструментом для решения личных и жизненных вопросов, а также для получения советов по медицине или финансам.
«Чаще всего россияне не готовы доверять ИИ личные и жизненные вопросы — так ответили 35% опрошенных. Ещё 34% не стали бы обращаться к ИИ по вопросам здоровья и медицины, треть — при совершении крупных покупок и решении финансовых вопросов (33%), столько же — в вопросах отношений и семьи (33%). Полностью использовать ИИ в любых сферах готовы только 11%», — объяснили эксперты.
В Ozon отметили, что среди основных факторов, сдерживающих использование ИИ в личных целях, оказались опасения относительно конфиденциальности информации и отсутствие потребности в подобной помощи. Каждый из этих вариантов выбрали по 30% опрошенных.
Еще 21% участников предпочитают получать советы от реальных людей, а 16% заявили о недоверии к качеству ответов искусственного интеллекта.
В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет. Опрос предусматривал возможность выбрать несколько вариантов ответа.