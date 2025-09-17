Психолог раскрыла, как сокращённая рабочая неделя отразится на ментальном здоровье

17 сентября 2025, 22:22

Психолог Антропова: при сокращённой рабочей неделе увеличится нагрузка

Фото: iStock/coffeekai

Переход на четырёхдневную рабочую неделю несёт риски для ментального здоровья россиян. Об этом предупредила клинический психолог Вероника Антропова.





По её словам, сокращённая рабочая неделя может стать инструментом профилактики синдрома эмоционального выгорания. Однако улучшение показателей будет возможным благодаря глубокому пересмотру бизнес-процессов, а не только за счёт сокращения сроков выполнения задач.





«Если сокращается количество рабочих дней, то нагрузка будет распределена на оставшиеся, а, соответственно, за 4 дня нужно будет выполнить большее количество задач. К этому не все готовы, так как потребуется реорганизация своего рабочего времени и более усиленное включение в работу», — предупредила Антропова в беседе с Om1 Новосибирск.