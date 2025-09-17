В ГД поддержали предложение продлить отпуск до 35 дней, но только для многодетных

17 сентября 2025, 21:17

Депутат Иванов: если увеличить отпуск для россиян — увеличатся и цены

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Увеличение оплачиваемого отпуска до 35 дней приведёт к росту цен на товары и услуги. Об этом предупредил депутат Максим Иванов.





Напомним, депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней, чтобы люди имели возможность восстановить силы.





«Увеличение срока отпуска повлечет за собой дополнительную нагрузку на предприятия, в том числе на малый бизнес, сферу обслуживания. Значит, повысится и стоимость услуг или цена, например, булочки в кафе или литра молока в магазине. И это повлияет уже на всех. То есть, увеличивая срок отпуска, логично снизить налоговую нагрузку», — сказал Иванов «Газете.Ru».

«Поэтому, на мой взгляд, увеличивать отпуск — это большая жадность. Работодатели при этом будут обязаны еще неделю доплачивать работникам, что, конечно, увеличит себестоимость выпускаемой продукции», — отметила Бессараб.