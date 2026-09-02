Юрист раскрыл, можно ли ходить на работу в спортивной одежде

02 сентября 2026, 07:49

Юрист Южалин: допустимость спортивной одежды на работе регулируется фирмой

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Трудовое законодательство не устанавливает обязательных требований к внешнему виду сотрудников. Об этом сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.