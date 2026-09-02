Юрист раскрыл, можно ли ходить на работу в спортивной одежде
Трудовое законодательство не устанавливает обязательных требований к внешнему виду сотрудников. Об этом сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Работодатель имеет право устанавливать требования к внешнему виду сотрудников и закреплять их в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актах, пояснил юрист. По его словам, в таких документах могут быть прописаны требования к длине одежды (например, шортов и юбок), обуви (включая ограничения на высоту каблуков), цвету волос (например, запрет на яркие или необычные оттенки), а также запрет на ношение неофисной одежды, такой как пижамы, спортивная одежда и т. д.
Если такие правила существуют и работник ознакомлен с ними под подпись, он обязан их соблюдать, подчеркнул Южалин. Нарушение дресс-кода может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, что может повлечь за собой дисциплинарные взыскания. Увольнение является крайней мерой дисциплинарного воздействия и применяется в случае неоднократного несоблюдения трудовых обязанностей при наличии непогашенного взыскания, заключил юрист.
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