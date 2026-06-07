В Госдуме рассказали о досрочном получении пенсии в июне

07 июня 2026, 12:37

Депутат Говырин: В июне россияне могут досрочно получить пенсии

Фото: iStock/mars58

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о досрочном получении пенсии в июне, связанном с Днем России. Об этом пишет RT.