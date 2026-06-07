В Госдуме рассказали о досрочном получении пенсии в июне
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о досрочном получении пенсии в июне, связанном с Днем России. Об этом пишет RT.
В 2026 году День России придётся на пятницу, 12 июня. Это значит, что выходные будут длиться три дня — с 12 по 14 июня. По словам парламентария, подавать заявления в Социальный фонд не нужно, так как перенос выходных происходит автоматически.
Депутат отметил, что для пенсионеров, которые обычно получают выплаты 12, 13 и 14 июня, деньги поступят на счета 11 июня. Это будет заметно, так как из-за праздника даты выплат изменятся. Говырин пояснил, что аналогичная схема будет действовать в выходные 20 и 21 июня. Выплаты будут произведены 19 июня. Подобный порядок будет соблюден 27 и 28 июня, когда средства поступят 26 июня.
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