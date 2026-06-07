07 июня 2026, 11:10

Фото: iStock/ Igor Klyakhin

Согласно народному календарю, 8 июня отмечается Карпов день, или Карп Карполов. Такое название появилось не случайно: наши предки верили, что именно сегодня рыба карп начинает активно клевать, принося удачу рыбакам. Православная церковь в это время чтит память святого апостола от 70-ти Карпа. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Liudmila Kiermeier

Традиции дня

Фото: iStock/ Nataliy Kl

Народные запреты

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

Нельзя было лениться и бездельничать — верили, что чем усерднее потрудишься, тем больше удачи придет в дом;

— верили, что чем усерднее потрудишься, тем больше удачи придет в дом; Не брали в руки иглы, спицы и шилья — шить или вязать значило «зашить» себе дорогу к счастью и благополучию;

— шить или вязать значило «зашить» себе дорогу к счастью и благополучию; Женщинам строго воспрещалось подходить к реке и прудам. Пока мужчины рыбачат, женам и дочерям запрещалось подходить к реке и прудам. Верили, что русалки и водяные, которые просыпаются к лету, могут «защекотать» или утащить неосторожную купальщицу на дно;

Пока мужчины рыбачат, женам и дочерям запрещалось подходить к реке и прудам. Верили, что русалки и водяные, которые просыпаются к лету, могут «защекотать» или утащить неосторожную купальщицу на дно; Не оставляли в доме беспорядок и не разбрасывали вещи. Если в доме вещи были разбросаны, зеркала запылились, а пол стал грязным, это могло привести к финансовым трудностям. Более того, считалось, что беспорядок может повлиять на всю жизнь человека, и она может пойти наперекосяк;

Если в доме вещи были разбросаны, зеркала запылились, а пол стал грязным, это могло привести к финансовым трудностям. Более того, считалось, что беспорядок может повлиять на всю жизнь человека, и она может пойти наперекосяк; Не напоминали должникам об отдаче долга — требование денег в этот день сулило не только потерю суммы, но и вечную ссору с человеком.

Приметы