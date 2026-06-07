Россиян предупредили о главных пищевых нарушениях в летних кафе
Летом в кафе стоит выбирать блюда, которые готовят при клиенте. Об этом заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает «Лента.ру».
В жаркую погоду даже незначительное отклонение от температурного режима при хранении еды может привести к серьёзным последствиям. Например, салаты с майонезом, десерты на основе молока или мясные нарезки, выставленные на витрину или стол, могут нагреться до опасного уровня всего за 20–30 минут. В таких условиях патогенные бактерии размножаются с невероятной скоростью, а срок безопасного хранения значительно сокращается, подчеркнула эксперт.
Кроме того, важно учитывать степень термической обработки блюд, заметила она. Заказывая мясо, рыбу или блюда из рубленого мяса, приготовленные на гриле, необходимо убедиться, что они прожарены до полной готовности, без следов крови и сырой середины, если это не предусмотрено рецептом. Недостаточная прожарка обычных блюд, таких как котлеты или рубленые изделия, в жаркую погоду может стать причиной кишечных инфекций, отметила Спеценко.
Ещё один фактор риска — уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных рядом с оживлёнными улицами, в еду могут попасть выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это особенно опасно, если пища остаётся незакрытой даже на короткое время. Эксперт рекомендовала посетителям летних кафе быть особенно внимательными: выбирать проверенные заведения, избегать сложных салатов с множеством ингредиентов и обязательно обращать внимание на соблюдение гигиенических норм.
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