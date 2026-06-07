Россиян предупредили о главных пищевых нарушениях в летних кафе

07 июня 2026, 09:00

Роскачество: Летом в кафе стоит выбирать блюда, которые готовят при клиенте

Фото: iStock/Sabina Galja

Летом в кафе стоит выбирать блюда, которые готовят при клиенте. Об этом заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает «Лента.ру».