Психолог раскрыла неожиданную причину одиночества среди молодых людей

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За последние годы количество одиноких людей сильно выросло. Американские ученые провели исследование, подтверждающее, что число одиночек по всему миру растет.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о том, что вокруг неподходящие люди, часто является заблуждением.
Также, по мнению психолога, важно осознавать, что вы сможете правильно вести себя в конфликте, в обсуждениях и спорах, потому что близость — это не только про позитивные эмоции.
По ее словам, люди меньше знакомятся и заводят новое общение, потому что у них есть определенные внутренние сценарии или нет конкретной социальной модели.
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«Я часто слышу, что один меня предал, со вторым невозможна глубина. И где же вообще находить друзей или тем более романтические отношения, если даже на простом бытовом уровне не с кем быть в качественном контакте? Но правда состоит в том, что, безусловно, часть людей не готова к глубине — это надо признать, понять и принять. Но есть та часть, которая готова. И тогда вопрос к самому человеку: сможешь ли ты проявить уязвимость и быть действительно близким?» — поделилась эксперт.
Также, по мнению психолога, важно осознавать, что вы сможете правильно вести себя в конфликте, в обсуждениях и спорах, потому что близость — это не только про позитивные эмоции.
«Также может быть выбор быть одиноким. Это игровая модель поведения, когда вы играете жертву и получаете какую-то вторичную выгоду. Например, вас жалеют или не требуют ответственности в некоторых вопросах», — пояснила психолог.
По ее словам, люди меньше знакомятся и заводят новое общение, потому что у них есть определенные внутренние сценарии или нет конкретной социальной модели.
«Это связано с нашей историей, потому что поколение молодых людей, родившись после 90-х, не получило опыта как такого коллективного общения: в песочнице, во дворах… Поэтому они сейчас превратились во взрослых ребят и не знают, как подойти и заговорить», — объяснила Винокурова.
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Анастасия Панченко