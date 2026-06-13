Игрушечный пистолет принёс россиянину 55 тысяч рублей и новую уголовную статью
В Братске Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин. Об этом сообщает полиция города.
Накануне вечером в комиссионный магазин на улице Комсомольской зашёл мужчина в чёрной куртке с капюшоном. С порога он потребовал от 21-летней сотрудницы всю выручку и направил на неё предмет, похожий на пистолет. Девушка отдала ему 55 тысяч рублей, после чего нападавший скрылся.
Полиция оперативно установила личность преступника и задержала его. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый. Задержанный признался, что использовал игрушечное оружие, а похищенные деньги сразу потратил на личные нужды. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
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