Игрушечный пистолет принёс россиянину 55 тысяч рублей и новую уголовную статью

13 июня 2026, 09:19

В Братске мужчина с игрушечным пистолетом ограбил комиссионный магазин

Фото: Istock/Shutter2U

В Братске Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин. Об этом сообщает полиция города.