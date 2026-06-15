Школьник устроил массовую аварию во Владивостоке, протаранив пять машин
Мальчик устроил массовую аварию во Владивостоке, протаранив пять припаркованных машин. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В Снеговой Пади, недалеко от школы №83, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, за рулём автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» находился 12-летний подросток.
Он угнал машину у своих родителей и отправился на ней кататься вместе с друзьями. После аварии компания, вероятно, покинула место происшествия. Нанесённый ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал из-за столкновения легковушки с фурой в Забайкалье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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