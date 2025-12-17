«Тайный Санта» обманывает россиян и оставляет их без подарков на Новый год
Россияне массово жалуются на мошенников в соцсетях, играющих в «Тайного Санту». Вместо обмена подарками участники теряют деньги и остаются без новогодних сюрпризов.
Как сообщает Telegram-канал Shot, в схеме игроки договариваются об обмене, пересылают ссылки на подарки и ждут чудо. Однако один из участников получает презент, а второй теряет и деньги, и подарок.
Даже среди обманщиков оказались обычные пользователи, например, женщина, которая получила подарок, но затем проигнорировала напарника и заблокировала его. Подобные случаи заставляют россиян опасаться онлайн-игр перед праздниками.
