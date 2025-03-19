Психолог рассказала, о чем говорит страх невыключенного дома утюга

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
20% россиян перед выходом из дома делают фотографии выключенных электроприборов — это, по их мнению, помогает чувствовать себя спокойнее. При этом 11% респондентов поступают так регулярно. 9% время от времени.
Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» заявила, что фотографирование техники говорит о повышенном уровне тревожности у россиян.
По ее словам, биофизики доказали, что мозг начинает тревожиться из-за недостатка поступающего серотонина.
Однако Юлия Габерштейн подчеркнула, что по одному симптому — повторяющимся действиям — поставить точный диагноз нельзя, нужно смотреть на совокупность признаков поведения.
Читайте также:
«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения
Психолог назвала основные симптомы депрессии
Психолог рассказала, как легче всего пережить разрыв отношений
«У повышенной тревожности могут быть разные симптомы, в том числе и обсессивно-компульсивное расстройство. Это когда у человека есть навязчивые мысли, страхи, и для того, чтобы их как-то снизить, он начинает делать повторяющиеся действия, например, фотографировать электроприборы. В таких ситуациях, конечно, лучше обратиться к специалисту», — объяснила эксперт.
По ее словам, биофизики доказали, что мозг начинает тревожиться из-за недостатка поступающего серотонина.
«Если его недостаточно, то человек испытывает тревожность и самостоятельно сделать ничего не может. Есть специальные техники, например, когнитивно-поведенческая терапия, дыхательные практики, арт-терапия, групповая терапия. От друзей, от знакомых требуется поддержка, потому что человеку и так непросто», — пояснила психолог.
Однако Юлия Габерштейн подчеркнула, что по одному симптому — повторяющимся действиям — поставить точный диагноз нельзя, нужно смотреть на совокупность признаков поведения.
Читайте также:
«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения
Психолог назвала основные симптомы депрессии
Психолог рассказала, как легче всего пережить разрыв отношений
Анастасия Панченко