Психолог назвала главные причины повышенной тревожности у россиян и методы борьбы с ними

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Эмоционально и физически отравляет жизнь россиян тревожность. По словам специалистов, это глобальная клиническая проблема.
Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» рассказала, что чаще всего является катализатором тревожности у россиян.
Еще одной причиной повышенной тревожности, по мнению психолога, является непрожитая сложная ситуация — например, насилие, о котором человек никому не сказал, или потеря близкого.
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«В основном это идёт из детства в виде травмы. Например, родители развелись, и ребёнок в какой-то момент понял, что мама или папа не справляется. Дети начинают брать на себя взрослые обязательства и тревожиться за всю семью. В дальнейшем это перерастает именно в обсессивно-компульсивное расстройство — повышенную тревожность. Также тревожность может возникать из-за генетической предрасположенности», — объяснила эксперт.
Еще одной причиной повышенной тревожности, по мнению психолога, является непрожитая сложная ситуация — например, насилие, о котором человек никому не сказал, или потеря близкого.
«Здесь нужно разобраться, найти причину. Если мы, например, сдав все анализы, понимаем, что не хватает серотонина, который отвечает за контроль тревоги в организме, то, возможно этого будет достаточно. Есть когнитивно-поведенческая терапия — это классический метод. Поддержка близких в таких ситуациях очень важна», — сказала Габерштейн.
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Анастасия Панченко