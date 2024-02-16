Психолог Хорс рассказал, как повлияет имя Владимир-Путин на судьбу ребёнка

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Супруги Гошгарович из Нижневартовска дали своему новорождённому сыну имя Владимир-Путин. Эту информацию подтвердили в местном отделе ЗАГС. Мальчик появился на свет 9 февраля 2024 года с весом 4,1 кг и ростом 56 см.
Что говорит закон
Имя Владимир-Путин, данное новорождённому жителю Нижневартовска, не противоречит законодательству. В 2017 году депутаты Госдумы запретила называть детей экзотическими именами, частью которых являются цифры, различные знаки, нецензурная и бранная лексика. Вот текст поправки в ФЗ от 01.05.2017 №94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса РФ и статью Федерального закона «Об актах гражданского состояния»:
При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.
Что говорит психолог
Когда родители дают имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребёнок был на него похож. Таким мнением с корреспондентом «Радио 1» поделился кандидат психологических наук, психолог, писатель Михаил Хорс.
«Всё зависит от того, как он будет относиться к своему имени. Если он будет считать, что родители испортили ему жизнь, тогда, конечно, он будет страдать. Страдание эмоциональное приведёт к ограничениям в поведении и т.д. А если он будет считать, что этим именем он в итоге воспользуется успешностью другого человека, чьё имя ему присвоили, это определит его эмоциональную составляющую и поведенческую. И в итоге, скорее всего, он и успехов добьётся», — считает психолог.
По словам Хорса, социальная реакция будет определяющей, но важнее базовое убеждение, связанное с этим именем.
«Если в базе ребёнок будет считать, что родители дали ему лучшее имя на свете, то как бы его не дразнили, он только крепче от этого станет», — заключил собеседник «Радио 1».
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Аэлита Украинская