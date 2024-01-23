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В Щёлковском перинатальном центре женщина родила восьмого ребёнка

23 января 2024, 10:43
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восьмого ребёнка родила 41-летняя женщина в Московской области, роды приняли врачи Щёлковского перинатального центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом 3300 г и ростом 52 сантиметра. Мать и дочь чувствуют себя хорошо и сейчас уже готовятся к выписке», — сообщил главный врач медучреждения Андрей Пастарнак.
Он добавил, что Щёлковский перинатальный центр оснащён самым современным медицинским оборудованием, что позволяет оказывать высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и младенцам.


Вся информация о системе родовспоможения в Московской области собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, есть единый контактный центр, который ежедневно с восьми утра до восьми вечера принимает звонки по вопросам родов в медучреждениях региона по телефону: +7 (800) 550-30-03.

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Новый медицинский центр появился в Мытищах
23 января 2024, 09:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Императорские Мытищи» построили медицинский центр. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В жилом комплексе «Императорские Мытищи, который находится в 7 км от МКАД появился собственный медицинский центр.

«Площадь медицинского учреждения 279 кв. метров. В клинике открыты кабинеты терапевта, ЛОР, уролога, кардиолога, педиатра, гинеколога, УЗИ. Жители смогут сдать здесь практически все анализы и провести исследования на современном оборудовании. К услугам посетителей и все виды стоматологических услуг — от профгигиены до имплантации», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в данный момент продолжается строительство объектов на территории комплекса. В общей сложности ЖК «Императорские Мытищи» занимает свыше 500 тысяч квадратных метров.

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Коломенский врач Линовицкая, как избежать заражения гельминтозом в зимний период
22 января 2024, 17:45

Фото: Марина Анисимова

Профилактика гельминтоза в зимний период: паразитолог из Коломны рассказала о необходимых мерах предосторожности.об этом сообщил корреспондент.
Врач-преподаватель рассказала, что зимой увеличивается вероятность заболеть гельминтозом. Чаще всего это происходит через употребление мяса и рыбы.

«Как правило, личиночные стадии гельминтов содержатся в мясе в мышечной ткани. Если говорить о крупном рогатом скоте, это чаще всего возбудители цистицеркоза. Цистицерка в личиночной стадии попадает в организм, где развивается до половозрелой стадии и может достигать 15-17 метров в тонком отделе кишечника. <…> В целях профилактики заражения паразитами человека необходимо проводить тщательную обработку покупной мясной продукции», — отметила паразитолог.

Также она добавил, что часто человек может заразиться при употреблении суши, если производитель приобрел некачественную продукцию. Для избежания этого, следует проверять места продажи на наличие соответствующих сертификатов.

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Иммунолог Болибок объяснил причины частой простуды
22 января 2024, 17:41

Фото: istockphoto.com/simonapilolla

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок заявил, что частая заболеваемость простудными заболеваниями у детей возникает, чаще всего, из-за недоразвитой иммунной системы, а у людей пожилого возраста – из-за её ослабления.
«У молодых людей до 35 лет это может быть частичная иммунная недостаточность относительно конкретного возбудителя. Так, у человека есть повышенная чувствительность к стафилококку, и он всё время носит эту бактерию в своем организме. И как только прицепляется ОРВИ и запускается воспаление, бактерия вылезает и начинает активничать», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

Для того, чтобы укрепить иммунитет, врач посоветовал принимать поливитаминные комплексы с большим набором полезных элементов. Однако, по его словам, с этими препаратами нужно быть осторожными, поскольку при переборе витаминов может возникнуть передозировка. Поэтому при выборе таких комплексов надо консультироваться со специалистами.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что число людей, страдающих ожирением, увеличивается из-за высокого потребления обильной сладкой и жирной пищи.

«Из-за этого отложение жиров и глюкозы значительно больше, чем должно быть. Чтобы избежать ожирения достаточно здорового питания и обязательно проконсультироваться с врачом. Если здоровое питание не помогает в течение месяца, значит, нужно идти к врачу-эндокринологу, значит, идут уже нарушения эндокринологические», — отметила в беседе с RT Лапа.

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#иммунитет
#терапевт
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Нутрициолог раскрыла, как с помощью рулетки выявить ожирение
Нутрициолог Коробейникова: талия больше 80 сантиметров говорит об ожирении
22 января 2024, 16:02

Фото: IStock/Cunaplus_M.Faba

В 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Об этом свидетельствуют данные из сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023». В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи.
Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова назвала ожирение – глобальной проблемой современности. В беседе с «Радио 1» она напомнила, что при излишнем весе появляется риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист рассказала, что выявить проблему на ранней стадии можно и в домашних условиях.
«Чтобы понять, нужно ли волноваться, нужно измерить свою талию. Это могут сделать все. Если окружность талии у женщин более 80 сантиметров, а у мужчин – более 94-95, то это уже центральный (абдоминальный) тип ожирения. Этот фактор уже указывает на риск развития всевозможных заболеваний», — отметила Жанна Коробейникова.
Эксперт также напомнила, что нередко человек набирает вес, так как его окружают люди с такой же проблемой.
«Если рядом с нами всё время находятся люди с лишним, с избыточным весом, для нас это становится нормой. Особенно часто это происходят в семьях, где дети видят, как питаются их родители. Если взрослый человек не питается полезной пищей, нельзя этого требовать от ребёнка. Важно быть примером. И важно помнить, что никого нельзя поменять, надо начинать всегда с себя», — заключила нутрициолог.
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#питание
#здоровье
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Нутрициолог призвала россиян не отказываться от хлеба
Нутрициолог Кузина: полный отказ от хлеба чреват дефицитом витаминов
22 января 2024, 15:16

Фото: istock / gpointstudio

Исключение хлеба из рациона питания чревато дефицитом полезных веществ. Об этом предупредила нутрициолог Екатерина Кузина в беседе с изданием aif.ru.
Кузина отметила, что врачи часто советуют уменьшить потребление мучных изделий из-за их калорийности. По словам эксперта, полный отказ от хлеба грозит дефицитом витаминов и микроэлементов.

Врач пояснила, что вместе с хлебом человек получается витамины группы В, которые нужны для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, витамин Е, а также магний, калий, фосфор, хлор, кобальт, железо иванадий. Она отметила, что некоторые веществу лучше усваиваются именно из хлеба.

«Не случайно ведь хлеб включен в национальные рекомендации по питанию всех развитых стран. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять его не менее 25 граммов в сутки», — заключила специалист.
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#хлеб
#человек
#рекомендации
#витамины
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Узнать о здоровье родных в подмосковных больницах теперь можно по номеру «122»
22 января 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112

В Подмосковье по номеру «122» запустили оповещение родственников о состоянии пациентов стационаров региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Мы запустили в 49 стационарах информирование родственников пациентов, которые проходят там лечение. Получить информацию о здоровье родственника можно, позвонив по номеру «122» и оставив заявку. Сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется со звонившим и ответит на интересующие его вопросы», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Как сказали в министерстве, если заявка будет оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов того же дня. Если она оставлена после 11 или в выходной день, это сделают до 20 часов следующего рабочего дня.

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110-летняя женщина назвала свои простые секреты долголетия
110-летняя американка назвала секретом долголетия семичасовой сон
22 января 2024, 14:04

Фото: istock / shironosov

В США 110-летняя женщина отпраздновала день рождения в кругу семьи и рассказала про свой секрет долголетия. Долгожительница назвала семичасовой сон и отказ от вредных привычек своим рецептом долгой жизни. Об этом пишет Chattanooga Times Free Press.

Тельма Мэй Кирби Литтл, проживающая в населенном пункте Флинстоун, штат Джорджия 17 числа отметила юбилей. Именинница живет в окружении родственников, которые проживают во Флинстоуне и его округе. У американки четверо детей, семь внуков, 14 правнуков и десять праправнуков.

Сама женщина отказалась общаться с прессой, но ее внучка рассказала о секретах долголетия бабушки.

«Вот, что она всегда говорила: «Не пей спиртного, не кури, спи по семь часов. И не беспокойся по пустякам. Ни о чем не волнуйся», — цитирует долгожительницу Джина Дерриберри.
Ранее Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#возраст
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Daily Mail: Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье
22 января 2024, 12:24

Фото: istock / yacobchuk

Врач-диетолог Дуэйн Меллор и профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт опровергли распространенные мифы о похмелье и алкоголе, их слова приводит Daily Mail.

Эксперты заявили, что на тяжесть опьянения и похмелья влияет только количество выпитого, а не какая-то еда или порядок употребления напитков.

«Смешивание разных видов алкоголя лишь повышает риск получить наутро похмелье. Просто становится проще потерять контроль, выпить больше обычного и сильнее опьянеть», — пояснил Натт.
Меллор добавил, что популярным мифом является то, что если перед застольем съесть что-то жирное, это поможет оставаться трезвым дольше. Однако, как утверждает диетолог, при употреблении жиров алкоголь медленнее всасывается в кровь, но он все равно туда поступит, и печени нужно будет его вывести. Диетолог отметил, что съесть что-то нужно, так как пить на голодный желудок не рекомендуется.

Также вредно бороться с похмельем с помощью пива или другого алкоголя, заявил Меллор. Эксперт отметил, что человеку может казаться, что ему лучше, но по факту он пьянеет, а организм все также испытает нагрузку из-за обезвоживания и необходимости выводить токсичные вещества.

Натт же указал на правдивые утверждения о спиртных напитках. Похмелье после шампанского действительного является самым сильным, а чередования алкоголя и воды поможет на утро чувствовать себя лучше.

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#кровь
#врач
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В Подмосковье дети с РПП могут получить медицинскую помощь в областном центре
22 января 2024, 12:01

Фото: istockphoto / Maya23K

Медпомощь детям с расстройствами пищевого поведения теперь оказывают в областном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медицинскую помощь при расстройстве пищевого поведения оказывают в психоневрологическом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства.

«Расстройство пищевого поведения – комплексное психическое нарушение, которое отказывает колоссальное влияние на здоровье, тем более детского организма. Самостоятельно справиться с заболеванием фактически невозможно. В отделении теперь оказывается стационарная медпомощь пациентам с нервной анорексией и булимией. Отделение рассчитано на 5 коек и оборудовано современной медтехникой, в том числе с возможностью оказания реанимационной помощи при тяжелых состояниях», — отметил врач-психиатр Рустам Бексултанов.

Он также добавил, что если родители начали замечать изменения в поведения и критическое снижение веса у ребенка следует сразу же обращаться к специалистам, так как расстройство пищевого поведения может привести к необратимым последствиям, в том числе летальному исходу.

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