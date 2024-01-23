В Щёлковском перинатальном центре женщина родила восьмого ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Восьмого ребёнка родила 41-летняя женщина в Московской области, роды приняли врачи Щёлковского перинатального центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом 3300 г и ростом 52 сантиметра. Мать и дочь чувствуют себя хорошо и сейчас уже готовятся к выписке», — сообщил главный врач медучреждения Андрей Пастарнак.Он добавил, что Щёлковский перинатальный центр оснащён самым современным медицинским оборудованием, что позволяет оказывать высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и младенцам.
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