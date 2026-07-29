Психолог назвал редкой историю спасения брака шефа Константина Ивлева
Воссоединение супругов после развода, даже если за время расставания у каждого были новые отношения, возможно, однако подобные случаи встречаются нечасто. Об этом заявил клинический психолог Владислав Чубаров, комментируя историю шеф-повара Константина Ивлева и его супруги Валерии.
В беседе с LIFE.ru специалист отметил, что восстановить отношения можно только при взаимном желании обоих партнеров сохранить семью. Существенно повышают шансы на примирение совместная работа с психологом и прохождение семейной психотерапии, которые помогают супругам выстроить новую модель общения и научиться договариваться без взаимных упреков.
При этом Чубаров отметил, что за почти 20 лет практики сталкивался лишь с несколькими подобными историями. Он подчеркнул, что речь идет о личном профессиональном опыте, а не о статистических данных.
Психолог объяснил, что развод зачастую становится серьезной эмоциональной травмой. После многих лет совместной жизни доверие между людьми может быть разрушено конфликтами, обидами и взаимными претензиями, поэтому даже при сохранении общения, например ради детей, восстановить прежнюю близость бывает непросто.
Еще одной распространенной ошибкой специалист назвал идеализацию прошлого. По его словам, бывшие супруги нередко вспоминают лишь счастливые моменты совместной жизни, не устраняя при этом причины, которые привели к расставанию. Если модель общения остается прежней, старые конфликты и взаимное раздражение могут возникнуть вновь, что повышает риск повторного разрыва.
Чтобы сохранить восстановленные отношения, Чубаров рекомендовал не использовать прошлые романы друг друга как повод для обвинений, а воспринимать примирение как возможность начать новый этап. По его мнению, партнерам важно открыто говорить о своих чувствах и потребностях, а также при необходимости обращаться за помощью к семейному психологу, чтобы избежать повторения прежних ошибок.
Ранее стало известно, что Ивлев сошелся со своей бывшей супругой, с которой расстался в октябре прошлого года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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