Психолог назвал редкой историю спасения брака шефа Константина Ивлева

29 июля 2026, 16:36

Психолог Чубаров: история спасения брака Ивлева удивительная и редкая

Константин Ивлев (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Воссоединение супругов после развода, даже если за время расставания у каждого были новые отношения, возможно, однако подобные случаи встречаются нечасто. Об этом заявил клинический психолог Владислав Чубаров, комментируя историю шеф-повара Константина Ивлева и его супруги Валерии.