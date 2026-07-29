В Госдуме назвали лучший способ найти вторую половинку
Депутат Госдумы Вассерман: зумерам следует знакомиться вживую
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что личное общение остается наиболее эффективным способом знакомства, а возможностей для этого сегодня достаточно. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем», комментируя обсуждение безопасности онлайн-сервисов для знакомств.
По мнению парламентария, альтернативой различным чат-ботам и цифровым платформам могут стать молодежные мероприятия и другие встречи в офлайн-формате. Вассерман отметил, что подобных площадок сегодня не меньше, чем было в годы его молодости.
«Люди встречаются в самых разных обстоятельствах, поэтому возможность познакомиться всегда найдется. Те, кто действительно хочет создать семью, находят для этого подходящий способ», — подчеркнул депутат.
Тема безопасности сервисов знакомств получила развитие после инициативы заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. Ранее он предложил обязать пользователей сайтов знакомств проходить верификацию через портал «Госуслуги». По мнению депутата, такая мера поможет эффективнее защитить россиян от мошенников, ботов и лиц, занимающихся противоправной деятельностью.