В Госдуме назвали лучший способ найти вторую половинку

29 июля 2026, 15:21

Депутат Госдумы Вассерман: зумерам следует знакомиться вживую

Фото: iStock/JenAphotographer

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что личное общение остается наиболее эффективным способом знакомства, а возможностей для этого сегодня достаточно. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем», комментируя обсуждение безопасности онлайн-сервисов для знакомств.





По мнению парламентария, альтернативой различным чат-ботам и цифровым платформам могут стать молодежные мероприятия и другие встречи в офлайн-формате. Вассерман отметил, что подобных площадок сегодня не меньше, чем было в годы его молодости.





«Люди встречаются в самых разных обстоятельствах, поэтому возможность познакомиться всегда найдется. Те, кто действительно хочет создать семью, находят для этого подходящий способ», — подчеркнул депутат.