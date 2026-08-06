Психолог рассказал о преимуществах мужчин-подкаблучников
Способность договариваться и понимать других делает подкаблучников идеальными мужьями и отцами. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил клинический психолог Станислав Самбурский.
6 августа отмечается Международный день подкаблучника. Несмотря на негативное восприятие этого термина, он часто используется для описания мужчин, которые идеально подходят для семейной жизни.
По словам эксперта, эти мужчины обладают развитым навыком общения и редко берут на себя роль лидера в семье. Они хорошо понимают эмоции, мотивы и намерения как женщин, так и детей, что делает их отличными отцами. Такие партнеры склонны заботиться о благополучии всех членов семьи и стремятся создать комфортную атмосферу.
Психолог подчеркнул, что женщины, занимающие руководящие должности, могут быть в гармонии с мужчинами-подкаблучниками. Однако, если муж не готов подчиняться и принимать командный стиль общения, отношения могут оказаться под угрозой, отметил Самбурский.
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