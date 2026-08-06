Психолог рассказал о преимуществах мужчин-подкаблучников

06 августа 2026, 17:24

Психолог Самбурский назвал подкаблучников удачными отцами и мужьями

Фото: iStock/David-Prado

Способность договариваться и понимать других делает подкаблучников идеальными мужьями и отцами. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил клинический психолог Станислав Самбурский.