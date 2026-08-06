Реабилитолог рассказала, возможно ли создать препарат, который заменит занятия спортом
Хотя учёные исследуют биохимические механизмы, которые активируются в организме человека во время тренировок, о создании фармацевтической замены занятий спортом речи не идёт. Об этом в интервью RT рассказала реабилитолог, спортивный психолог, преподаватель РУДН Ольга Орел.
По ее словам, на текущий момент не существует полной замены физической активности. Учёные активно исследуют вещества и механизмы, задействованные во время тренировок. Это направление представляется особенно перспективным для людей с ограниченной подвижностью по медицинским показаниям. Однако спорт оказывает многогранное влияние на организм, отметила специалист.
Орел подчеркнула, что физическая активность задействует мышцы, сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и иммунную системы одновременно. Она улучшает сон, эмоциональное состояние, метаболизм и способность организма адаптироваться к нагрузкам.
Создание препарата, способного воспроизвести все эффекты физической активности, на сегодняшний день невозможно. Поэтому движение остаётся незаменимым инструментом для поддержания здоровья мозга, подытожила реабилитолог.
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