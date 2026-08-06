Реабилитолог рассказала, возможно ли создать препарат, который заменит занятия спортом

06 августа 2026, 16:09

Реабилитолог Орел: создать препарат, который заменит занятия спортом, невозможно

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Хотя учёные исследуют биохимические механизмы, которые активируются в организме человека во время тренировок, о создании фармацевтической замены занятий спортом речи не идёт. Об этом в интервью RT рассказала реабилитолог, спортивный психолог, преподаватель РУДН Ольга Орел.