Россиянам рассказали, как правильно есть мороженое
Резкий перепад температур между горячим воздухом и ледяным десертом приводит к микротрещинам на эмали зубов. Об этом заявил терапевт Святослав Крупенин в интервью изданию «Взгляд».
Употребление холодного пломбира может привести к спазму сосудов глотки, что временно ослабляет местный иммунитет и увеличивает риск развития ангины или воспаления. Стремительное поглощение мороженого также раздражает рецепторы твёрдого нёба, вызывая сосудистый спазм, известный как «заморозка мозга».
По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, распространённое мнение о том, что мороженое охлаждает организм, не совсем верно. Высококалорийные сорта требуют от пищеварительной системы значительных усилий для усвоения жиров и углеводов, что приводит к обратному эффекту разогрева в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.
Для людей с гастритом употребление мороженого может стать дополнительным стрессом, вызывая спазм сосудов желудка. Избыток сахара в лакомстве способствует брожению, вздутию и, со временем, увеличивает риск развития атеросклероза.
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