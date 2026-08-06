Россиянам рассказали, как правильно есть мороженое

06 августа 2026, 16:29

Терапевт Крупенин: Резкий перепад температуры приводит к микротрещинам на эмали

Фото: iStock/ahirao_photo

Резкий перепад температур между горячим воздухом и ледяным десертом приводит к микротрещинам на эмали зубов. Об этом заявил терапевт Святослав Крупенин в интервью изданию «Взгляд».