Офтальмолог перечислила признаки грозящих слепотой болезней

25 сентября 2026, 14:11

Офтальмолог Гейст: вспышки перед глазами могут указывать на проблемы с сетчаткой

Фото: iStock/fizkes

С возрастом зрение меняется далеко не всегда безобидно: без лечения такие перемены способны привести к слепоте. Об этом рассказала врач-офтальмолог Тери Гейст, пишет газета The Washington Post.