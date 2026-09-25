Офтальмолог перечислила признаки грозящих слепотой болезней
С возрастом зрение меняется далеко не всегда безобидно: без лечения такие перемены способны привести к слепоте. Об этом рассказала врач-офтальмолог Тери Гейст, пишет газета The Washington Post.
Специалист пояснила, что после 40 лет люди нередко плохо видят вблизи, и это нормально. Насторожить должно состояние, когда перед глазами внезапно появляется множество вспышек, темных точек и пятен — это может говорить о проблемах с сетчаткой.
К тревожным симптомам доктор также отнесла искажение прямых линий, ухудшение зрения в темноте, а также постепенное сокращение поля зрения. По ее словам, волнистыми вместо прямых линии становятся не просто так — такой признак требует обязательной проверки, так как он нередко связан с болезнями сетчатки, в том числе с возрастной макулярной дегенерацией.
Наибольшую опасность представляет внезапный наплыв новых «мушек» или световых вспышек: подобное случается при отслойке сетчатки и может закончиться необратимой слепотой. Врач рекомендовала проверять зрение после 40 лет даже без жалоб, а если его острота резко изменилась — срочно посетить офтальмолога.
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