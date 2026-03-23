Стало известно о самых востребованных направлениях для путешествий у россиян

23 марта 2026, 12:54

«Купибилет»: самым популярным направлением для отдыха в апреле стал Калининград

Фото: Istock/Margarita Smirnova

Калининград стал самым востребованным направлением для путешествий по России в апреле. Среди зарубежных маршрутов лидирует Стамбул.





Как сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса «Купибилет», апрель выступает переходным месяцем, когда россияне начинают активнее планировать поездки и выбирают направления с мягким климатом.

«При планировании путешествий в этот период мы рекомендуем бронировать билеты заранее и рассматривать вылеты в будние дни, это позволит заметно снизить стоимость перелёта», — отметили представители сервиса.