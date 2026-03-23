Стало известно о самых востребованных направлениях для путешествий у россиян

Калининград стал самым востребованным направлением для путешествий по России в апреле. Среди зарубежных маршрутов лидирует Стамбул.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса «Купибилет», апрель выступает переходным месяцем, когда россияне начинают активнее планировать поездки и выбирают направления с мягким климатом.
«При планировании путешествий в этот период мы рекомендуем бронировать билеты заранее и рассматривать вылеты в будние дни, это позволит заметно снизить стоимость перелёта», — отметили представители сервиса.Согласно исследованию, на Калининград приходится около 31% внутренних перелётов. Второе место занял Сочи (16%), третье — Санкт-Петербург (15%). В число востребованных направлений вошли Махачкала и Минеральные Воды — по 14%.
Среди зарубежных направлений лидером стал Стамбул — его выбрали около 35% путешественников. На втором месте оказался Баку (18%), на третьем — Ереван (13%). В пятерку вошли Анталья (12%) и Тбилиси (11%).